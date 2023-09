Los motivos por los que Ansu Fati eligió al Brighton

Revela que la confianza del técnico, Roberto De Zerbi, y el crecimiento del club fueron claves Podría debutar el 16 de septiembre contra el Manchester United en Old Trafford

El adiós de Ansu Fati en los últimos días de mercado sorprendió a muchos. Había dicho por activa y por pasiva que quería seguir en el Barça porque su sueño de triunfar de azulgrana se mantenía intacto. Al inicio del verano, su venta se consideraba básica para poder tener recursos y margen salarial y solo su negativa a irse al Wolverhampton frenó la operación para que Rubén Neves fichase.

Su nombre nunca dejó de estar en el candelero pero con el paso de los días pareció que finalmente se descartaría su marcha. Pero con el inicio de la Liga todo cambió. Ansu jugó menos de lo esperado e intuyó que las cosas no le irían mucho mejor a lo largo de la temporada.

Y empezó a aceptar que lo mejor para él sería buscarse una salida para disponer de los minutos que Xavi no podía garantizarle. El club azulgrana no lo vio mal y el técnico aceptó porque no quiere tener a nadie a disgusto y con distintas ofertas sobre la mesa (Tottenham, Sevilla...), Ansu finalmente se decantó por la del Brighton, al que se va cedido por una temporada.

El Barça tenía muy claro que no quiere perder definitivamente al jugador, "patrimonio del club" y que espera que pueda volver la temporada que viene habiendo recuperado su total confianza y estando a su máximo nivel.

En una entrevista en la web del club inglés justifica el por qué de la decisión. "Primero hablé con el entrenador Roberto y me dijo que tiene plena confianza en mí y me dijo lo que pensaba de mí. Para mí, ese fue un factor clave para venir aquí. Él fue la persona principal que me convenció de venir aquí con lo que dijo, cómo me ve como jugador y qué puedo mejorar. Creo que esa fue la clave", asegura.

El delantero, que lucirá el dorsal 31, también valoró el gran crecimiento que está experimentando el Brighton. "Me gustaba mucho la Premier League y el Brighton era uno de los clubs que más seguía. Sabía que era un club que había crecido durante las últimas temporadas y que había progresado muy bien, llegando incluso a clasificarse para Europa esta temporada", afirma.

El reto de Ansu Fati es intentar hacer una "gran temporada" y lograr que el equipo pueda repetir clasificación europea, pero en este caso a la más alta, la Champions League.

El delantero tiene muchos números de estrenarse con la camiseta del Brighton el sábado 16 de septiembre en Old Trafford contra el Manchester United.