Xavi: "Hoy sí que tenemos que ser autocríticos, no el otro día"

El técnico del FC Barcelona analizó la victoria 'in extremis' contra la Real Sociedad "Hemos tenido la suerte que contra el Madrid no tuvimos"

El Xavi Hernández más autocrítico apareció en una victoria y no en una derrota. El técnico del FC Barcelona analizó para los micrófonos de TV3 y DAZN el triunfo 'in extremis' contra la Real Sociedad con un solitario tanto de Ronald Araujo en el añadido, del que dijo que "hemos tenido la suerte que contra el Madrid no tuvimos".

"No hemos estado bien, hemos sufrido mucho. Nos ha durado poco el balón, nos ha faltado intensidad, hemos generado pocas ocasiones y no hemos estado cómodos. Pero el fútbol es así, un día no mereces perder y pierdes. Y hoy no mereces ganar y ganas", apuntaba el egarense.

Con resaca del Clásico

Una de las causas, según Xavi, es que el equipo "estaba bajo de ánimos, hemos intentado recuperarnos durante la semana, pero hemos salido con resaca de la derrota en el Clásico".

"Nos ha costado entrar y sin intensidad no podemos competir", añadía el técnico, "y en el segundo tiempo hemos estado un poco mejor, hemos puesto más ganas, más intensidad en la presión alta e incluso hemos dominado en algunos momentos. Pero no hemos estado bien, hemos tenido suerte. Hoy sí que tenemos que ser autocríticos con el juego, no la semana pasada".

Toque en el descanso

Cierto es que el Barça salió algo mejor tras el descanso, y es que Xavi les dio un toque. "Nada, les he preguntado si había alguno cansado, me han dicho que no y les he dicho que entonces tenían que ponerle más intensidad".

Dejó claro que "el empate no nos vale en ningún partido, hoy íbamos a ganar, hemos hecho cambios ofensivos, hemos ido a por el partido de todas todas. Y físicamente ellos han acusado los últimos minutos, así que hemos aprovechado eso, el equipo se ha encontrado mejor y más cómodo y es cuando ha llegado el gol".

Y celebró la vuelta de Pedri: "Va a cambiar la cara del equipo en el centro del campo. Hoy le ha costado entrar por la intensidad que había, pero ha vuelto bien y esto es una gran noticia para él y para todo el equipo".