El 1x1 del Barcelona ante la Real Sociedad al descanso

El Barça se libró de marcharse al descanso con una derrota gracias a las paradas de un gran Ter Stegen Gavi fue el único jugador de campo capaz de aportar en ataque y de cubrir agujeros en defensa

El FC Barcelona sufrió mucho en la primera parte ante la Real Sociedad. El equipo de Xavi fue notablemente inferior al de Imanol Aguacil que presionó, recuperó numerosos balones y dispuso de ocasiones suficientes para irse con ventaja a la caseta.

Ter Stegen fue el mejor jugador del Barça evitando hasta tres ocasiones muy claras por parte del cuadro donostiarra. Al Barça le costó mucho sacudirse el dominio. Gavi fue quien estuvo con el tono más elevado, mientras que Joao Félix sufrió unos marcajes muy pegajosos que le impidieron brillar.

Los más veteranos, Gündogan y Lewandowski, no ejercieron su rol para sostener al equipo y liderar a sus compañeros sobre el terreno de juego.

Salvó al Barça, sobre todo en los primeros minutos, con tres paradas impresionantes a remates de Barrenetxea, Oyarzabal y Take Kubo. Exhibió grandes reflejos para mantener al equipo a flote.

Un mal pase atrás estuvo a punto de cosar el gol de no ser por la parda de Ter Stegen a Oyarzabal. En su regreso al once inicial se le vio inseguro. Y eso que Xavi le situó en su posición preferida, la de central.

Estuvo muy atento y concentrado. En especial, salió siempre al quite cuando Take Kubo se marchaba hacia el centro dejando atrás a Balde. Tiró de experiencia para tapar agujeros.

5

Alejandro Balde, defensa

Indeciso

No sabía si desarrollar su juego habitual o contenerse ante la presencia de Take Kubo. Al final, se quedó muchas veces en tierra de nadie y no le benefició ni en ataque ni en defensa.