Míchel, a Xavi: "Siempre vas a salir perdiendo si te recuerdan al Barça de Pep"

Míchel defendió la labor de Xavi Hernández en los micrófonos de 'El Larguero'. Preguntado por el rendimiento del Barça esta temporada y del ADN del técnico de Terrassa, el preparador del Girona no dudó en asegurar que "es un Barça reconocible, de querer ir a por el rival, de presionar, de jugar al fútbol, de querer atacar, tener la posesión...". Eso sí, también indicó que toda comparación con el Barça de Guardiola le haría daño.

"A Xavi no sé si se lo dije en la ida. Le dije siempre vas a salir perdiendo si te recuerdan al Barça de Pep. Porque ese equipo es irrepetible. Y además él formaba parte de ese equipo como jugador", precisó Míchel.

Para el técnico del Girona, "el Barça es el equipo con más posesión de la Liga, el que más llega al área junto con el Real Madrid... Todo lo que te diga en tema de ataque están en números de equipo grande. Ahora, te puede gustar más o menos. Eso son detalles de cada entrenador".

Míchel y Xavi, técnicos de Girona y Barça / SPORT

Un Barça peor defensivamente

El Barça ha cambiado mucho de una temporada a otra, sobre todo en aspectos defensivos. De no encajar apenas la campaña pasada, a haber concedido demasiado en esta. "El año pasado no encajaba. Yo esa transformación no sé por qué ha sido. No soy quién para hablar de ellos. No les he analizado lo suficiente, ni he estado dentro como para saber las situaciones que se ha podido encontrar a lo largo de la temporada", afirmó Míchel.

No obstante, no todo iba a ser hablar sobre el Barça. Preguntado sobre la temporada que ha hecho con el Girona, el técnico dejó una clave: la imprevisibilidad de su equipo. "Los 73 goles se generan con el desborde por fuera con Yan Couto, Tsygankov, Sávio, Portu... hemos sido poco previsibles para los rivales. Yo sabía que íbamos a estar en la pelea por la Champions, eso seguro", manifestó. La salida limpia de balón de Daley Blind le ha dado mucho al equipo, al igual que la llegada de Dovbyk, que ha permitido al equipo ser imponente a la contra y también ante defensas cerradas.