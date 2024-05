Míchel: "Me gustaría que Oriol volviera... y ojalá Eric se quede"

Míchel es el hombre del momento. Y de manera totalmente merecida. Es el director de orquesta de un Girona que ha hecho historia habiendo logrado la primera clasificación del club para la próxima edición de la Champions League. Y lo ha hecho habiendo armado un equipo con una idea de juego muy clara, atractiva y que da gusto ver desde fuera.

Este lunes por la mañana, un rato antes de ponerse manos a la obra con el primer entrenamiento de la semana, estuvo presente en el programa matinal 'El Món a Rac1' que conduce Jordi Basté. Y, lógicamente, fue preguntado por varios de los temas más candentes de la actualidad del conjunto gironí.

QUIEN MÁS CREYÓ EN ÉL Y EN SU IDEA

La figura de Quique Cárcel es clave en el Girona, y para Míchel. Y es que cuando todo el mundo dudaba del técnico por allá en la temporada 2021/22 cuando el equipo andaba en media tabla en Segunda, fue el que más creyó en él y en su idea futbolística. Y miren cómo les ha ido a Míchel y al Girona.

Renovacion contrato de Michel como entrenador, con Delfí Geli y Quique Cárcel / Girona FC

"Ya hemos hablado [con Quique Cárcel] y para mí lo más importante es que el equipo que hay ahora mismo sea la base del año que viene", respondía Míchel al ser preguntado sobre la gestión de la plantilla de cara a la próxima temporada.

"Poco a poco iremos hablando, pero primero tenemos que acabar la temporada", afirmaba.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS DOVBYK, SAVINHO, ALEIX...?

Al Girona le quedan cuatro partidos - ante Alavés, Villarreal, Valencia y Granada - para poner la guinda a una temporada histórica y magnífica, y asegurar esa merecidísima segunda plaza. Y claro, esa segunda posición - además del gran rendimiento ofrecido a lo largo del año - pone en 'peligro' el futuro de muchos de los nombres propios de este Girona.

Dovbyk celebra el gol con sus compañeros / Barbeito

"Nuestra idea es que no. A no ser que el jugador lo tenga muy claro, y sea por una cuestión económica. Nuestra idea es deportiva y considero que el club está en un momento de crecimiento", expresaba Míchel sobre sí el club conseguirá mantener el bloque.

Pero... ¿qué pasará con el 'tridente'? Artem Dovbyk será, si mantiene su nivel goleador, el máximo realizador de la temporada - lleva 20 dianas - y se ha destapado como uno de los delanteros revelación de Europa. Y su compatriota ha sido prácticamente intocable en el carril derecho, y en lo que llevamos de curso se ha apuntado seis goles y cuatro asistencias.

Savinho, durante el duelo ante el Barça en Montilivi / @savinho

Por no hablar de Savinho, el jugador más diferencial de este Girona, "y el mejor jugador que he tenido nunca", según reveló Míchel en 'Rac1'.

"Los ucranianos pienso que sí [que se quedarán], porque tienen contrato. Y Savinho ojalá... Es el mejor jugador que he tenido nunca. No sé si es futbolista del Troyes o del Manchester City, pero sé que no es nuestro jugador. Ya hablaremos más adelante", se 'mojaba' Míchel.

Aleix Garcia sonó hace meses para el Barça. Sin embargo, el club parece estar más interesado en Bernardo Silva o en Xavi Simons. Eso sí, Míchel fue preguntado sobre si veía que Aleix ya iba camino de ser futbolista del Barça.

Aleix Garcia, frente a Sergi Roberto en Montilivi / @aleixgarcia97

"No, no, no. Igual que los ucranianos, tiene contrato, y espero que continúe", expresaba.

LA SITUACIÓN DE ERIC Y ORIOL

Eric Garcia regresará a la disciplina del FC Barcelona en cuanto termine la presente temporada. Mientras que Oriol Romeu tiene contrato vigente como azulgrana hasta 2026. Aunque todo apunta a que no seguirá en el Barça, y Míchel estaría encantado de contar con los servicios del pivote.

Eric García volverá al FC Barcelona de Xavi / Dani Barbeito

"Oriol es un jugador que he tenido aquí y me gustaría que volviera", declaraba. Y desearía que volver a contar con Eric en la siguiente temporada. "Ojalá, Eric es del Barça y sería un fichaje 'top'".