Las mejores frases de Menotti: la vida a través del fútbol

César Luis Menotti será recordado como uno de los entrenadores con más discurso de la historia del fútbol. Al técnico argentino le interesaba tanto el fútbol como explicarlo. Su relato estaba atravesado por una mirada única que trascendía el juego.

A menudo usaba el fútbol para hablar de la vida y viceversa. Quizás por eso, por esa voluntad de explicarse, se hacia escuchar tanto. Menotti siempre entendió el fútbol como una oportunidad de acercarse a la belleza. El cómo le importaba muchísimo y por eso no negociaba el estilo: ser protagonista y jugar al ataque en el fútbol y en la vida.

Recordamos algunas de sus frases más célebres:

"Es una vida intensa la que tiene Messi. Siento que cada vez que juega tiene que ser el Maradona del 86, pero respondió con autoridad [...] Es el mejor en la actualidad, forma parte de ese eslabón de los cinco mejores de la historia, el que está formado por Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y él. Ese espacio después de Maradona sólo lo ha podido ocupar Leo".

"El fútbol como decía Borges es orden y aventura".

"Hay un fútbol de izquierda y otro de derecha. Los más generosos, los más artistas, los más cultos siempre fueron de izquierda, siempre estuvieron más cerca de mí que lo otro, el mercado. Un fútbol generoso, abierto, comprometido con la gente, el orgullo de la representatividad, el orgullo de la pertenencia... todo eso que pregono me suena más a la izquierda que a la derecha. Después hay otro fútbol, al que no le importa la gente, solamente le interesa el resultado".

"El fútbol es espacio, tiempo y engaño".

"¿Quiénes son los que marcan las diferencias? ¿Los técnicos con sus tácticas? Eso es una mentira. El que desnivela es el jugador".

"El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina".

"El 98 por ciento de los periodistas no entiende de fútbol. Pero no tienen por qué entender. Basta con que se sientan público. Ni gente como nosotros que hace 40 años que trata de buscarle un razonamiento logra entenderlo. Acá lo que se rechaza es esa autoridad para decir: ´Si yo hubiese estado ahí, hubiera puesto a fulano´. Eso es una irrespetuosidad que no le corresponde al periodismo".

"El fútbol no es un deporte, es un juego. Luego con él se hace deporte, pero el fútbol nació como un juego".

“Yo soy muy enfermito de algunas cosas, como de la música. La música me puede, soy un buceador de los lugares más difíciles para encontrar a los grandes músicos que no tienen espacio en la actualidad".

"El fútbol se juega para lograr eficacia. La belleza aparece de las cosas bien hechas".

"Mourinhos hay muchos... Guardiola hay uno solo".

"La frase de 'ganar como sea' me parece irrespetuosa".

"No conozco ningún sistema que evite riesgos. Los riesgos están, como en la vida".

"La única manera que tiene un DT de hacerse respetar es desde el conocimiento. Si no fuera así, cualquier tonto podría ser entrenador".

"La lectura siempre está a mi lado. Repaso mucho a Vázquez Montalbán, justo ahora estaba leyendo una reflexión de él sobre el éxito: te lleva al borde del abismo. Dos pasos adelante te hacen desaparecer, tres pasos para atrás, te pueden llevar a la gloria".