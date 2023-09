Lo mejor y lo peor de este Barça: hablan exjugadores y expertos

El parón de selecciones, un buen momento para analizar al conjunto azulgrana El cuerpo técnico aprovecha la tregua para incrementar el trabajo de 'laboratorio'

Tras cuatro jornadas de Liga llegó el tradicional parón por selecciones de principios de septiembre. Con los equipos todavía organizándose después de los últimos movimientos de mercado, este es un buen momento para analizar qué sensaciones viene dejando el Barça en este arranque. El cuerpo técnico aprovecha estos días para ver videos y detectar puntos a mejorar. En SPORT hemos querido conocer la opinión de varios expertos y exjugadores. ¿Qué es lo que mejor está haciendo el Barça? ¿Y lo peor?

Gerard López, exjugador y seleccionador catalán

A favor: la aportación de jugadores importantes que el curso anterior no estuvieron a su mejor nivel. Sobre todo Kounde, al que ha beneficiado el cambio de posición, y Frenkie de Jong. La marcha de Busquets le ha dado aún más protagonismo al neerlandés. Si ellos están al 100%, el equipo da un salto de calidad.

A mejorar: las lesiones musculares (Araujo, Pedri...). Si a principios de temporada ya estás con lesión muscular, no me quiero imaginar cuando el calendario vaya más cargado con el inicio de la Champions y todos los parones de selecciones. Hay que intentar llegar al momento clave de la temporada evitando todos estos contratiempos.

FC Barcelona - Cádiz | El gol de Pedri | FC Barcelona

Bruno Alemany, periodista

A favor: no ha perdido capacidad competitiva ni las ganas de ganar. Rara vez a este equipo le superan en intensidad. Se trata de un equipo fiable sobre todo porque siempre compite.

A mejorar: la falta de continuidad en el juego. Es un equipo incapaz de imponer su dominio de forma continuada, seguramente por falta de recursos. El Barça sigue yendo a rachas. Es difícil hoy en día imponerse 90 minutos, pero el equipo debería intentar que sus momentos de dominio fueran más recurrentes y duraderos.

Lluís Carreras, exjugador

A favor: la valentía de Xavi a la hora de apostar por los jóvenes (por ejemplo Lamine) e insistir en que el modelo de juego sigue muy vivo. Y eso se demuestra en que todos estos jugadores jóvenes hacen y tienen que hacer lo mismo que hacían en el juvenil.

A mejorar: hace falta más continuidad con balón y controlar los partidos con la posesión. Es la obsesión de Xavi y como mejor centrocampista del mundo que fue estoy convencido de que acabará lográndolo... pese a no tener a ningún 'Xavi' en su equipo.

Marc Mayola, periodista

A favor: solo se han jugado cuatro partidos y quizá por eso tengo la sensación de que lo mejor de este Barça está en la mejora de los rendimientos individuales o estados de forma. La jerarquía de Kounde como central, el rol de Balde como lateral y su capacidad para ser vía de escape frente a presiones rivales. También destaco la mejora de Ferran y la aparición de Lamine Yamal.

A mejorar: el equipo debe crecer colectivamente y en la interpretación táctica de los distintos escenarios del partido con el objetivo de sentirse más dominante. Por ejemplo, madurar la jugada por dentro antes de buscar el pase exterior, entender que si los centrales tienen un dos contra uno quizá no hace falta que De Jong baje constantemente a buscar el balón, que los interiores busquen más la espalda de los centrocampistas rivales y menos recepciones por debajo de línea, vaciar y ocupar espacios con movimientos concatenados...

Jonathan Soriano, exjugador

A favor: este Barça es mejor en el apartado colectivo. Hay mucho más compromiso de todos los jugadores, especialmente en la faceta defensiva.

A mejorar: con estos jugadores, el equipo debería ser capaz de controlar más los partidos.

Fermín Suárez, periodista

A favor: sigue siendo un equipo muy difícil de vencer por cómo compite y la cantidad de balón que tiene. Además, Kounde como central está imperial y Gündogan es diferencial en la toma de decisiones.

A mejorar: aún faltan sinergias y movimientos encadenados debido a la llegada de nuevas piezas (Lamine, Romeu, Gündogan, Cancelo...) y otros que juegan en posiciones "nuevas", como Kounde. Con el cuadrado, en determinados contextos no se consigue amenazar lo suficiente y habrá que reequilibrar al equipo en ese aspecto.

Oriol Romeu tuvo la primera ocasión clara del FC Barcelona en el Clásico | FCB

Pedro Nieto, exjugador

A favor: la capacidad ofensiva del equipo. Tiene asociación, amplitud, es determinante en campo rival, es el equipo que más remata y el que más balones remata en el arco rival.

A mejorar: genera muchas situaciones pero le cuesta materializar. Tiene muy buenos datos de remates pero carece de acierto. Defensivamente el equipo tiene problemas porque defiende alto pero roba poco arriba y eso provoca la sensación de que los rivales siempre tienen capacidad de respuesta. De los seis primeros, el Barça es el que más ha encajado (cuatro goles).

Lluís Planagumà, entrenador

A favor: la capacidad de mantener estabilidad emocional durante los últimos minutos con resultados ajustados y lograr victorias y puntos en esos instantes finales.

A mejorar: la toma de decisiones en ataque, en los metros finales, para crear ocasiones de gol claras y ver portería con más facilidad.

Alberto Edjogo, periodista

A favor: la capacidad individual para ganar duelos en situaciones de máxima exposición, sobre todo atrás (Ter Stegen, Kounde, Balde, Araujo, Christensen...). También la versatilidad en la medular. Frenkie de Jong es capaz de romper en conducción, Gündogan puede recibir en la siguiente línea, Romeu lee muy bien la jugada, Pedri filtra...

A mejorar: carece de creatividad ante rivales bien ordenados, en el último pase, en última combinación, en capacidad asociativa... Creo que es un problema que tiene el Barça y que se va a encontrar mucho frente a rivales ordenados y trabajados. También veo que hay dificultades para añadir gente a la cuota de gol. Cuando Lewandowski no esté acertado, vamos a ver quién se añadirá a la lista de goleadores. Seguramente sea por la falta de un '9' suplente.

Javi Márquez, exjugador

A favor: el equipo tiene una capacidad muy grande de competir, es solvente y se está viendo. Frenkie de Jong está en un gran momento de forma. Además, este Barça defiende muy bien y es difícil meterle mano.

A mejorar: el juego no acaba de fluir, no es capaz de someter o agobiar al rival. Más allá de momentos puntuales, no creo que sea el juego que Xavi o el aficionado desean. Y respecto a Joao Félix no sé donde podrá encajar, ya que no es interior pero también cuesta verle en banda.

Jofre Mateu, exjugador

A favor: es un equipo muy equilibrado y hace un balance ataque-defensa y defensa-ataque que es el mejor en la liga española.

A mejorar: el ataque estático. Hace muchos toques, juega lento, solo hay amplitud en un lado y la asimetría no funciona.