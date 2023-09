Un Barça sin 10: De Messi a nadie

Ningún jugador del Barça llevará esta temporada el dorsal 10 en la camiseta Messi lo heredó de Ronaldinho y Ansu fue el relevo del crack argentino

De Maradona a Messi. Pasando por Romario, Rivaldo y Ronaldinho. Y después Ansu. Y ahora nadie. Resulta sorprendente que el número 10, uno de los más emblemáticos en el mundo del fútbol, haya quedado huérfano en el Barça por primera vez desde 1995, año en el que los dorsales empezaron a ser fijos. El vertiginoso baile de entradas y salidas de la plantilla blaugrana de este verano ha acabado con un extraño Barça sin 10. La marcha de Ansu al Brighton inglés ha propiciado esta circunstancia insólita.

El canterano asumió el gigantesco reto de llevar el número de Messi cuando el crack argentino, el mejor jugador de la historia, tuvo que abandonar el club blaugrana hace dos temporadas. Pero, lamentablemente, las lesiones lastraron el rendimiento de Ansu y el delantero ha tenido que emigrar en busca de los minutos que no tenía en el equipo blaugrana. Por su parte, Laporta hizo un desesperado (y poco factible) intento por recuperar a Messi, pero no hubo oferta formal (económicamente inviable) y el delantero acabó fichando por el Inter de Miami de la MLS.

La carambola ‘Messi no viene-Ansu se va’ ha provocado que el 10 se haya quedado sin dueño. Y así será, seguramente, durante lo que resta de campaña. Es verdad que el dorsal no hace al futbolista. Y que, tal vez, todo sea un detalle anecdótico que solo valoramos los nostálgicos. Pero esta casualidad dice mucho de la falta de referentes en el Barça actual, a la espera de que los jóvenes puedan convertirse algún día en los líderes del proyecto de futuro. El peso de la historia es enorme, sobre todo porque Messi, el jugador que más años llevó el 10 (un total de 13 temporadas, desde que tomó el relevo de Ronaldinho en 2008 hasta que tuvo que irse al PSG en 2021) es insustituible. Cualquier comparación con el crack argentino resulta insoportable.

RETIRADA SIMBÓLICA DEL 10

Por eso, tal vez el Barça debería plantearse la creación de un relato aprovechando esta circunstancia casual: ‘retirar’ el dorsal 10 de forma simbólica (oficialmente no es legal según la normativa de LaLiga) para siempre y así poder realizar un homenaje eterno a Messi. Ya que Messi no volverá a jugar con el Barça, al menos que nadie luzca nunca más su 10. Sería una bonita manera de rendir pleitesía al futbolista más determinante de la historia del club. No existe ni existirá jamás en el Barça otro jugador con el talento de Messi. Y esa camiseta con el 10 es mucho más que un simple número: es patrimonio del barcelonismo.