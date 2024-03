Máxima tensión Barça-Atlético por Joao Félix

Joao Félix será, sin duda, uno de los protagonistas principales del duelo entre Barça y Atlético. El jugador portugués apretó mucho para salir al club blaugrana este verano y abrió una crisis que sigui sin cicatrizar. El Barça ya ha dejado claro que solo pujará por un nuevo préstamo del futbolista y en condiciones económicas favorables y el Atlético, por ahora, no ha querido acordar nada. Su objetivo es venderle.

El delantero portugués tiene claro que nunca va a volver al Atlético mientras Simeone esté en el banquillo. De hecho, habrá muchísima tensión sobre el césped si juega porque la afición colchonera no olvida su salida este verano y las declaraciones que hizo para irse al Barça. Incluso, sus compañeros le tienen vetado en el vestuario por lo que es imposible que esté de rojiblanco en el próximo curso.

El agente de Joao Félix, Jorge Mendes, ya tuvo claro en el último encuentro con el Barça que el club blaugrana solo valora su continuidad si se trata de una opción 'low-cost' y eso pasa por una nueva cesión en la que el jugador acepte un salario reducido y con una opción de compra no obligatoria. En el Atlético no gusta esta operación, ya que pretenderían que la opción fuese obligatoria y a un precio superior a los 50 millones de euros.

Por ahora no se ha dado un acuerdo y el Atlético está explorando una venta definitiva del jugador a Arabia Saudí. Hay opciones encima de la mesa, pero el jugador se niega por ahora a valorar alguna propuesta Saudí. Su prioridad es seguir en el Barça siempre que tenga más minutos la próxima temporada y eso puede suceder si Xavi no está en el banquillo.El técnico no le tenía entre sus prioridades y en esta parte decisiva de la temporada no lo está utilizando mucho.

Es probable que Barça y Atlético hablen durante el partido de la situación de Joao Félix aunque en el club blaugrana no interesa profundizar demasiado en el tema. Todo está en manos de Jorge Mendes y solo seguirá si se cumplen unas determinadas condiciones económicas. De lo contrario, podría regresar al Atlético creando un problema de dimensiones siderales dentro del vestuario.