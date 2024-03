El pacto PSG-Mbappé con el Barça de por medio

Kyllian Mbappé parece que jugará en el Madrid la próxima temporada tras decidir su salida del PSG con la carta de libertad. Pese a todos los rumores, el jugador francés no ha soltado prenda y todo apunta a que nolo hará hasta finales de abril. PSG y jugador han pactado no alimentar el culebrón hasta después de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Barça porque los parisinos desean llegar sí o sí a semifinales y desean evitar conflictos externos.

Por ahora, lo único que se sabe es que Mbappé habría decidido irse del PSG tal y como ha reconocido el propio club, aunque oficialmente no hay nada claro sobre su futuro. En París tienen clarísimo que el jugador ya ha firmado por el Madrid y debe ser el propio futbolista el que lo comunique. Eso sí, los tiempos los quiere marcar el PSG para que no afecte al rendimiento deportivo del equipo.

En principio, las dos partes deseaban anunciar el final de su relación y comunicar el destino del futbolista antes de los octavos de final ante la Real Sociedad pero no fue posible porque las negociaciones entre Mbappé y el Madrid tampoco son sencillas. Ahora, y en la fase decisiva de la temporada, habrá pacto de silencio hasta después del Barça ya que estratégicamente es muy importante para los parisinos estar en las semifinales de Champions.

La tardanza en la comunicación de Mbappé está poniendo de los nervios a más de uno en Madrid, con constantes rumores sobre la aparición de otros clubs que pujarían por el jugador. Con Mbappé y su entorno nunca se puede dar nada por cerrado y, por eso, en el club blanco son muy cautos a la hora de confirmar su incorporación. Hasta que no esté todo firmado, no darán el paso para evitar un ridículo como el de hac año y medio cuando Mbappé acabó renovando in extremis por el PSG.

Mbappé también tiene claro que están ante una magnífica oportunidad de ganar la Champions. El PSG de Luis Enrique ha crecido muchísimo en los últimos meses y comienza a mostrar su superioridad en Europa. En el caso de pasar ante el Barça, evitarían a los cocos europeos por lo que podrían llegar a una final que sueñan ganar tras invertir muchos millones de euros en los últimos años.