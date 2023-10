Malestar en el Barça por el trato televisivo recibido

En la planta noble del club empiezan a hartarse del menosprecio, explícito o implícito, al elenco azulgrana Hay indignación por el penalti no pitado a Christensen en Granada: Soto Grado ni siquiera lo revisó en el monitor

La paciencia en Can Barça está cerca de agotarse. De hecho, lo ocurrido en Granada acabó de llenar un vaso que cada vez está más cerca de colmar. No solo respecto a las actuaciones arbitrales y la disparidad de criterios, sino también hacia el trato televisivo que está recibiendo el elenco azulgrana.

En la planta más noble del Camp Nou -de Montjuïc, de hecho- se quedaron con las ganas de poder analizar un más que posible penalti sobre Christensen por un agarrón con derribo incluido que duró casi cuatro segundos. La realización del encuentro solo pasó una única repetición de la acción, mientras que, por ejemplo, en el 2-2 de Sergi Roberto sí se pasaron múltiples repeticiones de la jugada.

En la entidad que preside Joan Laporta empiezan a estar cansados con estos 'pequeños' detalles, pues consideran que todos juntos forman una causalidad más que una casualidad. En el Barça están convencidos de que el trato televisivo recibido no es objetivo, de ahí un malestar transversal que va desde el palco hasta el banquillo.

Repeticiones, comentarios y realización

No es solo un tema de repeticiones. También se han producido varios comentarios durante las retransmisiones con clara connotación negativa hacia el equipo de Xavi Hernández, creen en el Barça. Incluso a nivel de realización el club catalán ve decisiones dudosas. Destacan, desde la entidad, el hecho de que cada vez que el técnico azulgrana hace alguna observación al colegiado, la realización no pierde detalle alguno de la escena. En cambio, en los partidos ante el Getafe de José Bordalás o el Granada de Paco López, a la realización se le escaparon varias protestas impetuosas tanto de los citados técnicos como de sus respectivos banquillos. Puede que por televisión no se vea, pero desde el palco de los estadios sí se aprecia, trasladan desde el Barça.

Ante dicha situación, en el club catalán empiezan a plantearse la posibilidad de dejar de atender a la televisión durante el descanso de los encuentros. No es una medida que vayan a aplicar por ahora, pero en el Barça ya hay quien ha puesto sobre la mesa esta opción como señal de protesta.