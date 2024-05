La M de Lewandowski

El FC Barcelona está a un paso de anunciar la renovación de su contrato con Nike. Después de muchos meses buscando alternativas, escuchando otras ofertas, planificando incluso la creación de su propia marca, el club azulgrana ha decidido mantener la apuesta por Nike. Durante este tiempo ha habido de todo para regresar al punto de origen.

Hay dos argumentos claves para tomar esta decisión: La oferta de Nike ha subido sensiblemente, aunque sin llegar a los números que presentó Puma. Y segundo, que estamos ya en mayo cuando la producción de las camisetas para la siguiente temporada es aconsejable iniciarla en enero. En mayo ya no se pueden hacer grandes inventos a no ser que se ponga en riesgo el montón de dinero que genera la venta de camisetas.

Como decíamos, durante estas últimas semanas ha habido de todo. Dos detalles significativos: Llegaron delegados de Nike a Barcelona procedentes de la costa Oeste y se reunieron con Laporta en su despacho, de donde salieron por patas porque el presidente azulgrana no tuvo buenas palabras al no ser de su agrado la propuesta recibida. Laporta quería empezar una nueva etapa en el Barça y la propuesta de Puma era la que le hacía más ilusión. Pero para ello se corría el riesgo de una multa impresionante por tener contrato en vigor con Nike.

Joan Laporta, Alejandro Echevarría y Enric Masip, en el palco de Montjuic antes de empezar el partido de liga entre el FC Barcelona y el Villarreal. / Jordi Cotrina

El nombre de los jugadores en la espalda

El club valoró rebajar esta multa buscando maneras para justificar que Nike había incumplido el contrato. Encontraron errores de distribución, como hace dos veranos cuando no estaba la nueva camiseta en las tiendas. O incluso, por no tener en cuenta el nombre de los jugadores del Barça. Sí. Es extraño pero es así. En algunas zonas del mundo no existe la letra W con lo que se generó un problema porque Lewandowski ha sido la camiseta más vendida y no se podía escribir correctamente su nombre, que lleva dos W. La solución que se encontró era usar la M al revés para así poder subsanar este handicap que generó el nombre del delantero centro polaco. Este era uno de los argumentos ante el juzgado que tenía guardados el Barcelona para denunciar el contrato de Nike y evitar la multa por incumplimiento de contrato.

Surgió también otro problema. El Barça tenía que aprovisionar la cantidad preveía de la multa por romper el contrato y esto era un handicap demasiado importante teniendo en cuenta que el Barça va más justo que una camiseta encogida.

Por todo ello, el Barcelona ha decidido continuar con Nike durante diez temporadas más y se dará por acabado un culebrón que, como mucho, ha servido para subir el precio de la oferta de la empresa americana.