El acuerdo con Nike, cercano

El misterio respecto a la marca de ropa deportiva que vestirá al Barça la próxima temporada parece que está muy cerca de resolverse. En el club azulgrana esperan que la semana próxima pueda anunciarse un acuerdo definitivo con Nike una vez se han limado las asperezas entre ambas entidades que durante muchos meses han estado a punto de romper una relación que dura desde el año 1998. Se ha tensado la cuerda, pero no se ha roto.

Fue a principios del pasado mes de noviembre cuando este diario informó por primera vez del descontento que había en la junta directiva del FC Barcelona con Nike. Creían que el contrato que se firmó en el 2016 estaba desfasado y que estaban perdiendo dinero por la aplicación de algunas penalizaciones y por lo que podía ofrecerle el mercado al Barça. Además, había descontento por algunos incumplimientos en entrega de camisetas o defectos en la fabricación de la camiseta de la próxima temporada, con errores en el logo.

Por todas estas cosas, el Barça salió al mercado. Se dejó querer y encontró una buena oferta de Puma, bastante superior a lo que estaba cobrando de Nike. Paralelamente, la junta directiva, con Joan Laporta a la cabeza, estudió la idea de que el propio club fabricase y distribuyese su camiseta, contactando con Hummel como posible socio en la aventura. Existía y sigue existiendo el convencimiento de que la camiseta del próximo curso, la del 125 aniversario de la entidad, será un éxito de ventas. Que mejor que todos los beneficios sean para el club, pensaron. La idea también podía servir de puente para ir de Nike a Puma.

Laporta llegando a la cena de directivas entre Barça y PSG / SPORT

También en paralelo, los servicios jurídicos del club, viendo que Nike no reaccionaba a las peticiones del Barça, se pusieron a estudiar de forma minuciosa el contrato entre ambas partes. Y, como explicó el propio presidente Laporta, el acuerdo fue llevado por el club azulgrana a la justicia, que dio la razón a Nike, decidiendo que el Barça está obligado a seguir con la multinacional estadounidense hasta el 2028, año en el que acaba la vinculación entre ambas partes. De no hacerlo y romper el contrato de forma unilateral, Nike lo denunciaría y hasta la resolución del contencioso, el Barça debería provisionar unos 100 millones cada temporada, algo que pondría en más problemas a la delicada economía azulgrana.

Nuevo contrato

Y con el escenario de tener que seguir con Nike, ambas instituciones decidieron bajar el balón al suelo hace unas semanas y empezar a poner las bases de un nuevo acuerdo que beneficie a todas las partes. La multinacional estadounidense no quiere perder al Barça y, ahora sí, ha subido su oferta, superando los 100 millones por temporada que ya ofrecía Puma. La cantidad podría llegar hasta los 120 millones. Ello hace que se pueda estar en disposición de firmar un nuevo contrato por diez temporadas. Nike, además, ofrece al club azulgrana una prima de renovación de contrato que puede estar alrededor de otros 100 millones de euros. Esta cantidad podría servir al club para cubrir los 100 millones que tiene pendientes de Barça Vision, los 40 que no pagó Libero el año pasado y los 60 que debe ingresar este mes de junio y que no está claro que se ingresen. Con ello, y cumpliendo el presupuesto de esta temporada 2023-24, el club azulgrana podría llegar a la regla del 1-1 tan importante para poder reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

El culebrón de la camiseta parece estar llegando a su fin. En pocos días debería haber anuncio definitivo y renovación con Nike. Posiblemente, cuando el pulso empezó allá por el mes de noviembre del año pasado, esto es lo que buscaban Laporta y sus directivos, una mejora en el contrato de Nike. Tensar la cuerda, pero sin que se llegase a romper.