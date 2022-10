Lukas Hejda: "No creo que el Barcelona se lo tome a la ligera, sigue siendo la Champions"

El defensa del Viktoria Plzen prevé un partido muy complicado a pesar de las ausencias del Barça Lukas Hejda ha lamentado la ausencia de Robert Lewandowski

El Barça juega el martes un trámite contra el Viktoria Plzen. La inesperada y prematura eliminación de la Champions, ha dejado al FC Barcelona con la obligatoriedad de disputar un partido en Chequia contra un equipo que tampoco se juega nada.

Con el camino a la Europa League asegurado, Xavi se plantea una alineación llena de caras nuevas, para dar descanso de cara al partido contra el Almería el sábado, mucho más trascendental. La ausencia más importante será la de Robert Lewandowski. El delantero lo ha jugado todo desde su llegada a Barcelona y es un buen momento para que recupere fuerzas. De eso ha hablado el defensa del Viktoria Plzen, Lukáš Hejda. "No me importa que no esté aquí, lo disfruté mucho en el Camp Nou. Creo que nuestros aficionados querían verlo, así que es un inconveniente para ellos."

Hejda también ha comentado que, a pesar de que ningún equipo se juegue nada, será un buen partido. "No creo que el Barcelona se lo tome a la ligera, sigue siendo la Champions. Definitivamente, tenemos trabajo duro por delante".

Además, ha destacado la motivación que tiene el equipo de cara al partido. "Jugamos en casa, es el último y a la vez un gran partido. Nadie quiere acabar con cero puntos en el grupo."