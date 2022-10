Bilek, aliviado pero un poco entristecido por la baja de Lewandowski

El técnico del Viktoria Plzen ha asegurado que es una "superestrella" y no sólo por los goles que marca A su equipo les ha dicho que defiendan "muy bien" para frenar al Barça

Michal Bílek respira aliviado por la baja de Robert Lewandowski en el duelo de mañana, en el que el Barça y el Viktoria Plzen cerrarán su participación en la Champions League. Pero también está un poco entristecido porque los aficionados no puedan ver en director a una "superestrella", en palabras del técnico. "El Barça con Lewandowski es más difícil, no sólo por los goles que marca, sino también por el trabajo que hace en las áreas. Siempre al ataque. Es un excelente delantero, una superestrella", dijo.

El delantero polaco del FC Barcelona les marcó tres goles en la goleada por 5 a 1 del primer partido jugado en el Camp Nou pero no ha viajado por unas molestias en la espalda y por la intrascendencia del partido. "El Barça cuenta con otros delanteros que pueden hacerlo igual de bien", ha recordado Bílek. El capitán del Viktoria Plzen, Lucas Hejda, ha reconocido que para ellos es positivo que Lewandowski no esté en el terreno de juego. "Es mejor que no venga Lewandowski, que en la ida nos marcó tres goles".

El equipo azulgrana afronta el partido con muchas bajas en defensa y deberá jugar con Piqué y Marcos Alonso de centrales, posiblemente. Para el entrenador del conjunto checo, eso no puede servirles de excusa porque "en el campeonato liguero están encajando pocos goles". En lo que se refiere a lo que debe hacer su equipo para sacar un resultado positivo del duelo ante los azulgrana, fue muy claro y no se quiso complicar la vida en su respuesta. "Hay que defender muy bien atrás y marcar goles", ha dicho.