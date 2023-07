Luis Enrique logra un pacto de no agresión Barça-PSG

Con la llegada de Lucho al banquillo parisino se calmarán las aguas entre ambos clubes tras años de conflicto El Barça sabe que no corre peligro por jugadores como Gavi o Pedri, activos que serían más que atractivos para el proyecto parisino

Luis Enrique será el nuevo entrenador del PSG la próxima temporada y con él arranca un nuevo e ilusionante proyecto en París. El técnico asturiano lo tiene todo para ser un pilar imprescindible en el Parque de los Príncipes y su capacidad para gestionar vestuarios apunta a ser clave para erigir, de una vez por todas, una era ganadora en el club parisino.

Lucho quiere construir su propio equipo y, para ello, está dispuesto a dejar atrás la 'guerra' que durante estos últimos años han mantenido PSG y FC Barcelona. Con la llegada del asturiano, las aguas en ambas instituciones bajarán algo más tranquilas y el Barça sabe que, con él en el banquillo parisino, jugadores como Gavi y Pedri no corren ningún peligro de ser seducidos.

Luis Enrique no quiere 'tocar' a jugadores que vistan la azulgrana actualmente como sí había hecho el París anteriormente con futbolistas como Neymar, al que birlaron al Barça pagando la cláusula de rescisión de 222 millones de euros. Gavi y Pedri son activos que encajarían en cualquier proyecto de cualquier 'grande' europeo, pero no para un PSG que no tiene ninguna intención de acudir al Barça a fichar con Luis Enrique en el banquillo.

De esta forma, el club azulgrana puede respirar algo más tranquilo sabiendo que uno de los clubes más potentes del Viejo Continente no acudirá a su plantilla para reforzarse pese a vivir el Barça un momento complicado en lo económico.

Luis Enrique firmará por el PSG con la firme intención de sentar las bases de un proyecto ganador que pueda competir año tras año por levantar la Champions League, la gran obsesión del conjunto parisino en la última década.