Lewandowski: "Estamos a tiempo de cambiar y celebrar algún título"

"Estamos en el momento ideal para cambiar, para jugar mejor. Primero en Vigo y después llega la Champions. Estamos trabajando para ello. Es difícil explicar qué pasa, porque encajamos tres goles contra el Granada, por ejemplo. Hemos tenido una semana larga para trabajar y, como he dicho, estamos en el momento perfecto para cambiar", ha explicado Robert Lewandowski en el acto que ha servido para cerrar la decimoctava edición del Relats Solidaris de l’Esport, libro escrito por periodistas deportivos con fines benéficos.

En esta edición se han recaudado 80.993 euros que hace que en los dieciocho años del proyecto se supere ya el millón de euros recaudados. El cheque, con dicho importe, ha sido entregado por el delantero polaco a Víctor Rodríguez, representante de la Fundación Lovaas, beneficiaria de esta edición y que se dedica al trastorno del espectro autista.

Lewandowski, que se ha mostrado muy feliz por haber podido ayudar a conseguir esta recaudación y que incluso ha bromeado con el presentador del acto, Sergi Mas, seguidor del Espanyol, diciéndole que espera enfrentarse al equipo blanquiazul la próxima temporada, ha lanzado un mesaje a la afición. "Tranquilidad y confianza. Estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos y a final de temporada vamos a ganar algo".

Robert Lewandowski, en la Antigua Fábrica Damm / JAVI FERRÁNDIZ

Como uno de los motivos por los que el Barça no está temporada tan bien como la anterior, ha señalado no jugar en el Spotify Camp Nou, pero también la falta de experiencia. "El año pasado estaban Busquets, Jordi Alba y Piqué. Este año hay una mezcla de experiencia y juventud y eso se nota", ha dicho el polaco, que no ha querido hablar de los arbitrajes españoles. "Yo me centro en marcar goles, cuando hablo con ellos es para entender sus decisiones. Cuando el de campo señala una cosa y el de VAR, otra".

El polaco no ha querido mojarse sobre su futuro y tampoco sobre la posibilidad de que Hansi Flick sea el entrenador del Barça la próxima temporada. "El entrenador del Barça es Xavi. Flick? es buena persona", ha dicho.

El proyecto

En el acto, celebrado en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona, Víctor Rodríguez, emocionado, ha explicado que "la cantidad es muy sifinificativa. Nunca habíamos pensado tener este appyo y lo destinaremos al aspecto social, ir a entornos en los que hay un riesgo social para las personas afectadas por autismo y sus familias. Es una pena que el año se acabe". El representante de la Fundación Lovaas ha querido destacar el partido que niños y familias pudieron vivir en Montjuïc y que enfrentó al Barça con el Girona, en el que miembros de la Fundación pudieron cumplir un sueño como estar cerca de los futbolistas.