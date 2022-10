Lewandowski desvela la clave de su adaptación al Barça

El delantero polaco es el protagonista de la revista del club de este mes "Llegué aquí en el momento perfecto, tanto para el club como para mí"

Robert Lewandowski es el protagonista de la Revista Barça de este mes. En ella, el delantero polaco habla sobre sus primeros meses en el club azulgrana y su rápida adaptación que, asegura, tiene un 'culpable': Pep Guardiola.

Cuando coincidió con él en Múnich Lewandowski exprimió al máximo las 'clases' de Pep: "Estuvimos dos años pero fueron como diez. En esa época aprendí mucho sobre el Barça y sobre cómo fue su etapa aquí, algo que me facilitó la adaptación a su idea de fútbol y a su táctica".

En este sentido, asegura, "por eso me sentí preparado para dar el paso de venir aquí, porque no ha sido un cambio de un día para otro, gracias a Pep la adaptación al Barça ha sido más fácil". Y añade: "Es un gran entrenador y me hizo cambiar mi idea del fútbol. Entendí, desde dentro y desde fuera, qué movimientos tengo que hacer para ayudar al equipo y no solo para mí".

Así, reconoce, "me adapto a cualquier sistema y táctica. Tanto si jugamos con pases cortos o largos, o si predomina la posesión de la pelota por encima del juego de contragolpe. He jugado contra equipos españoles en la Champions, conozco la calidad que tienen y no me asusta".

Lewandowski y Guardiola, en el partido solidario contra la ELA | SPORT

"Con Xavi podremos entendernos bien"

Lewandowski ha pasado por entrenadores tan distintos como Klopp, Guardiola, Ancelotti, Flick o Nagelsmann, entre otros. Ahora juega bajo las órdenes de Xavi, con quien "pienso que podremos entendernos bien y conseguir juntos muchos éxitos. Estoy preparado para lo que me pida. Sé cómo veía el fútbol cuando era jugador y puedo intuir qué quiere como entrenador".

Reconoce el polaco que "el último año fue muy difícil para el Barça", pero "veo que las cosas están mejorando muy rápidamente y que vamos camino a volver a ser los mejores. Por eso no dudé en venir, era el mejor momento, para el club y para mí".

En la previa ante el Cádiz, Xavi ha vuelto a resaltar todas las virtudes futbolísticas y humanas de Robert Lewandowski | EFE

"La combinación entre veteranos y jóvenes es muy buena"

Finalmente, Lewandowski explicó su rol en el equipo: "No solo he venido por mi calidad y por el rendimiento que yo pueda ofrecer, sino también para ayudar a los compañeros a jugar mejor".

Especialmente lo hace con los más jóvenes, con quienes ya ha demostrado una gran complicidad dentro y fuera del terreno de juego: "El año pasado ya vi el potencial de jugadores como Gavi, Pedri o Ansu, y estoy seguro que próximamente nos demostrarán sus cualidades. La combinación entre veteranos y jóvenes en nuestra plantilla es muy buena". Palabra de crack.