Lewandowski: "No estaba al 100% y es lógico que mi actuación no fuera brillante"

El delantero polaco arrastraba molestias en la columna, tras un golpe con Militao en el clásico copero "Ayer, cuando me levanté, no podía ni caminar; jugué con un cinturón especial porque no quería dejar tirado al equipo", ha dicho

Robert Lewandowski ha sido esta mañana el protagonista en la presentación de la 18ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', donde ha repasado la actualidad del FC Barcelona y de su momento personal, justo después de que el conjunto blaugrana empatase 0-0 frente al Girona en el Spotify Camp Nou, en el duelo correspondiente a la 28ª jornada de Liga.

El Barça no logró perforar la portería de Gazzaniga y encadenó su segundo partido consecutivo sin ver puerta, tras el encuentro de vuelta de la semifinal de Copa frente al Real Madrid (0-4). Precisamente, en dicho encuentro, Lewandowski acabó renqueante tras un encontronazo con Militao, que le dejó con molestias en la columna vertebral.

"Ayer, cuando me levanté, no podía ni caminar. Me traté con recuperadores y jugué con un cinturón especial porque no quería dejar tirado al equipo. No estaba al 100% y es lógico que mi actuación no fuera brillante", ha explicado el polaco ante los medios de comunicación.

No obstante, Robert fue el único de los delanteros disponibles para dicho encuentro que acabó disputando los 90 minutos. Ansu Fati fue sustituido en el minuto 68 por Ferran Torres; mientras que Raphinha dejó su lugar a Jordi Alba a falta de un cuarto de hora. En el banquillo se quedaron los jóvenes Estanis Pedrola y Ángel Alarcón.