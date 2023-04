Lewandowski: "Espero poder jugar con Messi la próxima temporada"

El delantero polaco reconoce que su regreso "sería impresionante" y "necesitamos a este tipos de jugadores" "En las últimas semanas no hemos jugado bien, si no marco en uno o dos partidos no estoy contento", ha reconocido

Robert Lewandowski ha comparecido en el Auditori de CaixaBank Barcelona, con motivo de la presentación de la 18ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', del cual es el padrino de este año, tomando el relevo a protagonistas de la talla de Pep Guardiola, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Gerard Piqué o Marc-André ter Stegen.

El delantero del FC Barcelona ha sido claro y le ha abierto las puertas de par en par a que Leo Messi regrese al Spotify Camp Nou. "Ya lo he respondido, pero para mí, Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, sino también para los jugadores, sería impresionante. Su sitio está aquí, en Barcelona. No sé qué va a pasar, no soy la persona a quien preguntarle, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, necesitamos a este tipo de jugadores, seguro", ha explicado en dicha presentación ante los medios de comunicación.

Sobre la primera campaña del nuevo proyecto deportivo, Lewandowski ha explicado: "No puedes cambiarlo todo de un día para el otro. En la primera temporada, quizás no podamos estar perfectos cada partido. Hay muchos jugadores nuevos, hemos tenido mala suerte con las lesiones, sobre todo en los partidos más importantes, como la Champions o ante el Madrid en la Copa. Eso lo hace más difícil todo". Sin embargo, ha asegurado que "tenemos que ser pacientes y seguro que las semanas siguientes y la temporada que viene van a ser mucho mejores".

POR EL BUEN CAMINO

En cuanto a su nivel personal como futbolista, ha comentado que "nunca estoy contento con los goles que marco. Quizá ahora lleve menos que antes, no es solo por mí, somos un equipo. En las últimas semanas, no hemos jugado bien y espero que mejoremos". Él mismo ha reconocido que el parón del Mundial no le ha beneficiado: "ha sido difícil, no solo para mí, también para otros jugadores y no sé porqué exactamente, es algo nuevo". Su autoexigencia es alta: "Si no marco en uno o dos partidos, no estoy contento", dado que "estamos en el Barça y no solo basta con ganar, si no cómo ganamos y los goles que marcamos".

Por último, también se ha referido a la distancia de puntos (13) respecto al Real Madrid, a falta de diez jornadas para que finalice la Liga. "No hemos ganado la Liga en los últimos tres años y ahora estamos en el buen camino. Para los jóvenes y para mí es muy importante, sería nuestro primer título grande. Ahora estamos centrados en la Liga, quedan muchos puntos por ganar. Tenemos que jugar bien, marcar goles y hacer felices a los aficionados; pero también tenemos que empezar a pensar en la próxima temporada".

Asimismo, también ha desvelado que ayer frente al Girona no estabe en condiciones óptimas por un golpe que sufrió con Militao en la columna, durante el partido de vuelta de las semifinales de Copa ante el Real Madrid. "Ayer, cuando me levanté, no podía ni caminar. Me traté con recuperadores y jugué con un cinturón especial porque no quería dejar tirado al equipo. No estaba al 100% y es lógico que mi actuación no fuera brillante".

La iniciativa del libro 'Relatos Solidarios del Deporte es un proyecto sin ánimo de lucro, que agrupa a distintos periodistas deportivos del país para que redacten relatos sobre el deporte, ya sean reales o ficticios. Los fondos recaudados irán destinados a la Fundación Lovaas por el autismo y se espera superar el millón de euros donados.