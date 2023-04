Xavi: "Habríamos firmado con sangre esta diferencia antes de empezar la Liga"

El entrenador del Barça insistió en que "hay que darle mucho valor" a este campeonato y a los 13 puntos de distancia Xavi lamentó "la falta de acierto" y reconoció que "la gente está ilusionada con la vuelta de Messi, hacemos un esfuerzo titánico en esta época"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se mostró resignado con el empate registrado ante el Girona y recordó que la diferencia ha aumentado en un punto respecto al Real Madrid con solo diez jornadas para el final.

En su comparecencia ante DAZN, Xavi admitió que "habríamos firmado con sangre esta diferencia antes de empezar la Liga", si bien admitió que "cuando no ganas y más en casa, piensas que podíamos meternos a 15, pero hay que mirarlo de manera positiva y estamos a 13 puntos".

El míster recordó que "estamos en muy buena situación y no me preocupa. El partido ha sido correcto, con muchas ocasiones. Hemos hechos muy buenas cosas.Hemos estado muy bien en presión alta y recuperando balones". El lamento fue por "haber faltado acierto. Si nos quedamos con el resultado, no podemos ser positivos con un punto en casa, aunque en resumen es que estamos a 13 puntos a falta de 10 jornadas para terminar".

El recurso de Jordi Alba

Xavi buscó soluciones imaginativas, como colocar a Jordi Alba de extremo, algo que pone en duda la profundidad de la plantilla. El técnico no quiso profundizar en este aspecto incidiendo en que "el objetivo principal era ganar la Liga y está bien encaminado. Lo tenemos ahí, estamos en la lucha". De Alba dijo que "faltaba un último pase. Debía meterse por dentro en el cuadrado para dar el último pase, lo hemos intentado de todas las maneras y no ha querido entrar el balón".

El nombre de Messi volvió a ser coreado en el Spotify Camp Nou y Xavi reconoció que "genera ilusión a la gente" y reivindicó "el valor de esta Liga en la época post-Messi, el equipo está haciendo un esfuerzo titánico".

Elogios al Girona

Entre sus elogios destacaron los dedicados a Míchel, el técnico del Girona, de quien dijo que "es muy buen entrenador. Con Arnau por dentro en la primera parte nos ha causado problemas. El resumen del partido es que si marcamos antes del descanso, habría cambiado la historia. Nos ha faltado efectividad".

Del Girona añadió que "nos encontramos equipos que se juegan la vida. Para ellos este punto es bestial en la lucha por la salvación. La semana que viene en Getafe será una situación parecida. El Girona empató en el Bernabéu y hay que dar valor a esta Liga. El Madrid perdió ante el Villarreal... y hay que verlo así, aunque otros lo quieran ver de diferente manera".

Incluso el de Terrasa señaló que "me enfada que se diga que es una Liga muy barata, como he escuchado en un programa de televisión, me sorprende".