¿Por qué Laporta prescindió de García Pimienta?

García Pimienta fue campeón de la Youth League con el Juvenil A del Barça en 2018. Era una de esas apuestas claras de club, que le veía madera para seguir creciendo como entrenador y, quizás, llegar al primer equipo. El paso previo debía ser el filial, conjunto al que empezó a dirigir en 2018 y en el que estuvo durante tres temporadas. En las dos últimas rozó el ascenso, pero el Sabadell, primero, y el UCAM Murcia, después, privaron a los blaugrana de él.

Este próximo jueves, García Pimienta se medirá por primera vez al Barça como entrenador rival. Lo hará como técnico de la UD Las Palmas, a la que ha llevado de regreso a Primera División tras coger al equipo en enero de 2022. Será un partido muy especial para él porque, más allá de su etapa en el conjunto canario, había desarrollado toda su carrera en el fútbol base del Barça.

Durante su etapa como técnico del filial sonó varias veces como un entrenador más que preparado y de kilómetro cero para hacerse cargo de la primera plantilla. De hecho, algunos futbolistas del primer equipo a los que él había dirigido en las inferiores le escribían deseando que así fuera. Pero todo empezó a truncarse cuando Joan Laporta ganó sus segundas elecciones a la presidencia del Barça. El nuevo mandatario tenía otros planes.

Una reunión inesperada

Mientras José Ramón Alexanko, responsable deportivo del fútbol base, le comunicaba por un lado que cumpliría el año que le quedaba de contrato, al poco tiempo el club le dijo por el otro que estaba fuera. Fue Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, quien citó a García Pimienta para una reunión que el técnico creyó que sería para planificar la siguiente temporada. Corría el mes de junio de 2021. Era viernes. Yuste le comunicó su despido un año antes de acabar contrato.

El club deslizó durante aquellos días que las razones eran deportivas, económicas y estructurales. Consideraron que, tras bajar en su primer año y después de dos años intentando ascender a Segunda, no era el idóneo para el cargo. También que cobraba demasiado y que la intención era realizar un cambio profundo en el fútbol base (también se fueron Amor, Alex García, que trabaja con 'Pimi' en Las Palmas, Aureli Altimira y Jordi Roura). Desde entonces, por el banquillo del filial han pasado Sergi Barjuan, que sustituyó a 'Pimi', y Rafa Márquez, que era la primera opción de Joan Laporta y de Deco.

Joan Laporta y Rafa Marquez con la plantilla del Barça Atletic / FCB

El presidente blaugrana expuso públicamente los motivos en la Asamblea de Socios Compromisarios del mes de octubre de 2021 cuando le preguntaron por el cese: "No veíamos al Barça B integrado con la línea del fútbol base”, unas palabras que no sentaron nada bien al entrenador hasta el punto de responder a Laporta en 'Jijantes': "Estas palabras me demuestran que no tenía excusas, solo quería poner a los suyos, que fue la razón que me dieron. Decirme que yo no iba en la línea del fútbol base… es todo lo contrario. En 2018 cuando me hago cargo del Barça B es cuando se vuelve al origen. En los años anteriores se habían formado plantillas top sin opciones de jugadores que llegasen al primer equipo".

Apuesta por la cantera

Durante su etapa en el filial tuvo a cargo a futbolistas como Iñaki Peña, Arnau Tenas, Mika Mármol, Balde, Mingueza, Ilaix Moriba, Nico González, Gavi, Ilias Akhomach, Riqui Puig, Cucurella... Algunos de forma más regular y otros asomando la cabeza, aunque todos ellos demuestran que su apuesta por la cantera era (y sigue siéndolo en Las Palmas) indiscutible. No solo en nombres, sino también en el sistema, un 4-3-3 que era irrenunciable para él.

García Pimienta, junto a Marc Cucurella en el Barça B / FCB

La razón del cambio de entrenador en el Barça Atlètic, donde García Pimienta tenía un año más de contrato y, por lo tanto, derecho a indemnización, fue solo política. La junta entrante, que llevaba pocos meses dirigiendo al club, con Joan Laporta a la cabeza, quería cambiar todas las estructuras, no solo en el fútbol base, con personas de su confianza y prácticamente todo lo que formaba parte del pasado más reciente molestaba.