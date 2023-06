García Pimienta: "La clave de todo es ser fiel a tu idea"

El técnico catalán ha llevado a la UD Las Palmas a Primera con el fútbol del que se impregnó en el Barça “El Barça me hizo como persona y como entrenador, me hizo creer en una manera de jugar”, asegura

Francisco Javier García Pimienta, Xavi García Pimienta, Fran, Xavi, García Pimienta o simplemente 'Pimi'. Incluso, en Catalunya, hay quien, cariñosamente, se acuerda de él llamándole 'pebre', que es la traducción al catalán de 'pimienta'. En el fondo, la mejor forma de conocerle es viendo cómo juegan sus equipos, que a eso se dedica y, por su currículum, muy bien.

El último, la UD Las Palmas, acaba de ascender a Primera División, un éxito que ha llamado la atención de muchos otros clubs. Permítanme que le llame 'Pimi' lo tenía claro: "Es que me llaman de todas esas maneras. García Pimienta está bien", asegura, refiriéndose a la formalidad que requiere una entrevista.

Dijo que quería seguir y así ha sido.

Cuando las cosas van bien y los resultados salen, siempre aparecen propuestas, pero Las Palmas siempre ha sido mi primera opción.

¿Qué ha aprendido como entrenador desde que llegó?

Al llegar la temporada pasada, a media temporada no tienes margen de nada, tienes que ganar e implementar tu idea. Empezamos con un empate y una victoria, pero luego estuvimos cinco partidos seguidos sin ganar. Parecía que no teníamos opción de nada, de llegar al play-off...

...y el club no se puso nervioso.

Esa fue la grandeza del club. Es verdad que parecía que nos quedábamos sin opciones reales, pero tengo la gran suerte de que el director deportivo, Luis Helguera, siempre está ahí viendo los entrenamientos y nuestro trabajo. También teníamos la complicidad del jugador. Sabíamos que iría bien. No sabíamos si para la temporada pasada, claro, pero las sensaciones sí las teníamos. Y tuvimos la paciencia necesaria para dar cotinuidad al proyecto.

Ahí está el ascenso.

Este año teníamos una base consolidada después de cuatro o cinco meses de trabajo. Y en verano tienes cinco semanas para trabajar tranquilamente, hacer la plantilla, con fichajes que tienen mi consentimiento... Y entre la base que tienes y, si fichas bien, el camino es mucho mejor. Esa es la diferencia. El club y yo hemos tenido la misma idea, con mi manera de jugar a fútbol y el perfil de los jugadores.

¿Qué ha aportado Pimi?

Sobre todo creer en esta manera de jugar. Eso lo tengo muy claro cuando me viene a buscar Luis Helguera. Primero lo he mamado como jugador y luego como entrenador. Creo firmemente en mi forma de jugar y, cuando van mal dadas, no cambio. Es la clave de todo: mantener la idea cuando las cosas no van bien.

Y así se ha convertido en un entrenador de Primera.

Ya sabes que me ha costado muchísimo llegar, incluso al Barça B. Llegué en 2006 al Cadete y en 2018 cojo el Barça B. Son doce temporadas. Juvenil A, Cadete A, Juvenil B, otra vez el B, A... Incluso estuve de segundo en el Barça B.

Solo faltó el primer equipo.

Eso son palabras mayores Al final es muy difícil y sabía que era muy complicado, pero estaba muy satisfecho del trabajo que hice. Siempre me ha costado mucho.

García Pimienta, durante su etapa en el Barça | SPORT

En algún momento sonó para el Camp Nou.

Sí, dos veces: cuando firmó Quique Setién y cuando estaba Koeman. Era la opción de la casa. Un poco lo que le pasó a Sergi (Barjuan) antes de la llegada de Xavi.

Esa puerta no se cierra nunca.

Un entrenador tiene que tener siempre la máxima ambición, pero en este momento lo veo muy lejano.

No vayamos a mover la silla a Xavi.

Lo está haciendo muy bien, se ha encontrado un equipo en una situación complicada y lo está haciendo muy bien. Lo ha mamado como jugador y ahora como entrenador.

¿Qué se ha llevado del Barça a Las Palmas?

El Barça me hizo como persona. Llegué con 11 años. Y me formó como jugador porque viví el cambio revolucionario de Johan, que me ha hecho creer en una manera de jugar, de la que estoy totalmente convencido.

¿De qué está hecho como entrenador?

Mucho, mucho de Johan, que es un entrenador que me marcó mucho. Y también es un ejemplo para mí Quique Costas, con quien estuve tres temporadas en el Barça B y me impactó su gestión de grupo y cómo trataba a los jugadores. Y Tito Vilanova. Me siento muy identificado con Tito porque se lo ganó empezando desde abajo siempre, como jugador y entrenador.

Fútbol es fútbol

¿Ha notado diferencia a la hora de gestionar el vestuario?

Decimos que los jugadores del Barça B son jóvenes en etapa de formación, que un poco sí lo son por edad, pero la exigencia que tienen es mayor que la de muchos equipos de Segunda o Primera.

¿Por qué?

Porque no tienen la experiencia y dependen de un primer equipo. Muchos días, en el Barça B, tenía diez jugadores de la plantilla y el resto, en el primer equipo. O te decían: “Este jugador solo puede jugar media parte” o “este no puede jugar porque va con el primer equipo”... Sin excusas ni explicaciones tenías que ganar. Y, al mismo tiempo, de una manera determinada. No puedes cambiar. Si te quitan jugadores del Barça B, tienes que ir con el Juvenil y la exigencia es la misma. Lo que tienen que madurar los jugadores siendo tan jóvenes es más complicado que en muchos equipos como en Las Palmas.

Interesante.

Aquí el objetivo es subir, pero tengo un equipo completo. No hay tanta diferencia con equipos como el Barça o el Madrid. En cambio, formar y ganar de una manera concreta es muy difícil. Aquí tienes 25 jugadores y, si tienes que coger del filial, lo haces. Entrenar a un segundo equipo de un club de nivel, como la Juventus, Barça, Madrid o Bayern, no es fácil.

En general entrenar no debe ser fácil, pero hacerlo en las Canarias, de donde han salido jugadores como Valerón, Silva o Pedri debe serlo un poco más. ¿Qué tienen esas islas para producir tanto talento?

Es algo histórico, es como si fuera el fútbol de la calle. Son gente con talento, que nace así, no solo en Las Palmas. También jugadores que han nacido en Tenerife y que han venido aquí y lo han hecho muy bien. Es ese jugador talentoso... También hay físico, pero lo que destaca es el jugador de calle, que quiere la pelota. Cierras los ojos y te imaginas, 25 o 30 años atrás, cinco o seis partidos al mismo tiempo en la calle. Los ves regateando a tu contrario y también el resto de partidos que se estaban jugando allí.

Ya, pero ¿por qué?

No sé por qué. Esa calidad... Pero es que es así.

Lo de Pedri no es normal.

No es normal, pero ¿qué pasa? Que el jugador de talento siempre acaba triunfando en el Barça. Hablas de Pedri, que es súper joven y ha jugado en Las Palmas en Segunda. Mide 1,74 y pesa 60 kilos. ¡Eso es muy difícil, mucho! Y aquí se demuestra que la calidad es lo principal, el ser inteligente y tener calidad técnica. Y si lo tienes, aunque no te hayas formado en el Barça, tienes opciones reales de jugar ahí.

Siga, siga, por favor.

Es más fácil medir 1,86, ser fuerte y rápido, pero si tienes un jugador como Pedri, jóvenes como Gavi, que tienen que buscarse la vida porque físicamente lo tendrán complicado... El talento que tienen sobrepasa el tema físico. Eso es lo más difícil.

¿Como Moleiro?

Sí, es de estos. 1,72, técnicamente muy bueno. Pedri y Gavi son más centrocampistas y Moleiro es más mediocampista-delantero, tiene esa habilidad para generar mucho... En el Barça me han preguntado y siempre he dicho que encajaría.