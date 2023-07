¡Kessié no juega el clásico y ya abre la puerta a salir del Barça!

El futbolista tiene claro que no tendrá minutos. El canterano Fermin, incluso, podría pasarle delante Club y jugador analizarán ofertas al regreso y su marcha puede ser inminente

Frank Kessié ya lo tenía claro desde hace semanas cuando habló con Xavi Hernández, pero en el clásico acabó de darse un baño de realidad: no jugó y no va a tener minutos esta temporada. El futbolista ya ha abierto las puertas al club para gestionar su salida y ahora toca encontrar la oferta satisfactoria para todas las partes. Se va del Barça.

Sorprendió que Kessié no jugara algún minuto en un partido de tanta intensidad y con el Barça en marcador a favor. Normalmente, Xavi le utilizó el pasado curso para aportar músculo y defender victorias, pero en la rotación pasó por delante el canterano Fermín, lo que le dejó bastante claro al futbolista lo que le espera si continúa.

Kessié ya había dadosu brazo a torcer hace días y se muestra de acuerdo en una salida pactada aunque desea elegir destino. Por ahora, y a pesar de la oferta de la Juventus, Kessié prioriza jugar en la Premier o la Bundesliga y está a la espera de que cuaje algún interés de los equipos que han preguntado por él.

En el Barça están muy pendientes de los movimientos del Tottenham e, incluso,Bayern de Munich. Todo podría suceder muy rápido la próxima semana tras regresar de la gira a Barcelona. El club blaugrana ya ha dejado un aviso a su entorno de que no lo venderá por menos de 15 millones de euros y en ello están.

La Juventus ya ha presentado su oferta de cesión con opción de compra obligada de esos 15 millones, pero el futbolista ha pedido tiempo porque no lo ve claro. No van a jugar competición europea y prefiere otros destinos. El Barça le ayudará en todo porque su comportamiento ha sido absolutamente profesional, pero no tiene espacio y su salida será un espaldarazo para rebajar límite salarial.