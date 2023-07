Xavi: "A Dembélé le veo feliz en el Barça"

"Los culés y el entorno somos así. Ahora seremos los mejores y el otro día éramos un desastre" "A Fermín López le hemos visto muy suelto esta pretemporada y creemos que nos puede ayudar a lo largo de la temporada"

Xavi Hernández se mostró muy satisfecho por la victoria en el clásico ante el Real Madrid (3-0), pero intentó mantener con los pies en el suelo a todos los culés. El técnico del Barça recordó las críticas recibidas por la derrota contra el Arsenal (5-3) en el primer amistoso de pretemporada: "Ahora seremos los mejores y el otro día éramos un desastre. Así somos los culés y el entorno. Hemos hecho muchas cosas bien, pero también hemos tenido muchos errores que tenemos que corregir. Evidentemente el resultado es espectacular, pero a estas alturas de la temporada es secundario. Lo importante ahora es mejorar".

El técnico blaugrana se mostró ambicioso e instó a sus futbolistas a serlo también: "Hemos tenido momentos muy buenos, pero tenemos que tener más. Hay que intentar no perder balones tontos. Entiendo que una victoria contra el Real Madrid siempre deja satisfechos a los culés".

Fermín López no se irá cedido

Xavi destacó la actuación de Fermín López, que marcó su primer gol y sirvió su primera asistencia como futbolista del primer equipo: "Siempre he dicho que el cuerpo técnico no tenemos complejos con los jóvenes cuando uno se lo gana en los entrenamientos. A Fermín lo hemos visto muy suelto en esta pretemporada y creemos que nos puede ayudar a lo largo de la temporada". El técnico blaugrana confirmó que no saldrá cedido.

El entrenador del Barça también se refirió a Oriol Romeu, que dio una exhibición de lo que tiene que ser un pivote defensivo: "Es un gran fichaje. Es un futbolista muy maduro que gana duelos y que es un líder dentro del campo".

Por último, analizó el futuro Dembélé, haciendo referencia a los rumores que apuntan a que el PSG estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión: "No sabemos lo que pasará con el mercado. Le veo feliz en el Barça, pero al final la decisión es del jugador. Si hay algo, nos lo comunicará".