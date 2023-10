¡Decretado el estado de alarma en el Barça!

Koundé y Lamine Yamal han sido los últimos en caer y se unen a De Jong, Lewandowski, Raphinha y Pedri La plaga de lesiones, como la pasada temporada, llega en un momento clave, tanto en Champions como en la Liga

Normalmente, los parones de selecciones (el Barça aporta en este diez jugadores) suelen ser épocas en las que los entrenadores de club sufren por sus futbolistas. Con mucho en juego en sus respectibos combinados, el riesgo de lesión aumenta, también porque la exigencia es máxima y, además, obligan a un cambio en las rutinas diarias previstas en el seno de sus equipos.

En el caso de la que arranca ahora, la del mes de octubre, diez futbolistas del Barça jugarán con sus países en los próximos quince días y la consigna por parte de Xavi es meridiana: quiere a todos sanos cuando toque regresar a la Ciutat Esportiva.

Plantilla muy corta

La plantilla, corta y con solo 19 futbolistas con ficha del primer equipo, no puede permitirse más bajas. Además de Pedri, De Jong, Raphinha y Lewandowski, cuatro titulares del conjunto de Xavi, en el desplazamiento a Granada se unieron las de Jules Koundé y Lamine Yamal, dos jugadores que también están jugando de inicio y cuya aportación se hace imprescindible teniendo en cuenta que la nómina de jugadores con los que puede contar el técnico es cada partido que pasa menor.

Robert Lewandowski volvió de Oporto lesionado | VALENTÍ ENRICH

Cinco partidos para Koundé

La más grave, por supuesto, es la del central francés. Koundé se había convertido en indiscutible en el centro de la defensa, donde estaba completando un inicio de temporada espectacular, siendo clave en victorias como la de Oporto en Portugal o la del Sevilla en Montjuïc. El jugador fue víctima del infortunio cuando Gavi cayó encima suyo en el Nuevo Los Cármenes. Con tan mala pata que el de Los Palacios acabó provocándole una torcedura en la rodilla izquierda. Realizadas las pruebas pertinentes, el club emitió un comunicado médico en el que aseguraba que "las pruebas realizadas han mostrado que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad".

Koundé se retira lesionado en el partido ante el Granada | Javi Ferrándiz

Pese a que el comunicado no habla de plazos, Kounde se perderá el partido de clasificación para la Eurocopa de Francia ante los Países Bajos del también lesionado Frenkie de Jong. Además, el central, que para Deschamps sigue siendo pieza clave en el lateral derecho, no estará en el partido del día 17 de octubre ante Escocia, en este caso, simplemente un partido amistoso. Según ha podido saber SPORT, el esguince es mayor de lo que se preveía y se pierde el Clásico. Así, el zaguero, desconvocado con Francia, sería baja ante Athletic, Shakhtar, Real Madrid, Real Sociedad y de nuevo Shakhtar.

Un precedente preocupante

Curiosamente, la pasada temporada ya se perdió un total de cinco partidos entre finales del mes de septiembre y hasta mediados del mes de octubre. En aquella ocasión fue a causa de unos problemas en el tendón de Aquiles que le obligaron a descansar en el doble y trascedental enfrentamiento ante el Inter en la fase de grupos de la Champions. Tampoco jugó ante Mallorca y Celta en la Liga, ni con Francia ante Dinamarca en un encuentro correspondiente a la UEFA Nations League. El Barça acusó en Europa su ausencia porque, unida a la que también vivió Araujo por una lesión con Uruguay, dejaron a Xavi sin dos de sus mejores defensas en un momento clave. El equipo cayó eliminado.

Lamine Yamal celebrando su gol ante el Granada | AFP

El caso de Lamine Yamal, afortunadamente, no es tan grave. El canterano, que se convirtió ante el Granada en el jugador más joven de la historia en marcar un gol en Primera División (16 años, dos meses y 25 días), abandonó el terreno de juego en el minuto 76 por unas molestias leves en el aductor y Xavi, muy protector con la evolución de Lamine Yamal, prefirió no arriesgar pese al resultado y le sustituyó.

El comunicado médico habla de "una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda" y especifica que "es baja y su evolución marcará su disponibilidad". Pese a ello, el de Rocafonda tuvo que viajar a Madrid para ser evaluado por los servicios médicos de la Federación Española. Y es que De la Fuente le había convocado para los dos encuentros clasificatorios para la Eurocopa, dos partidos que, de haber participado en ambos, le impedirían ya formar parte de la selección absoluta marroquí.

𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 🔴



✈️ Lamine Yamal, en el aeropuerto del Prat, rumbo a Las Rozas



🚑 Se le ve visiblemente renqueante



🩺 Esta tarde se hará más pruebas en la RFEF y decidirán si se queda o regresa a Barcelona



🎥 @DBR8 pic.twitter.com/28EXtCqgvt — Diario SPORT (@sport) 9 de octubre de 2023

No existe un tiempo determinado de baja, aunque el cuerpo técnico del Barça no va a correr ningún tipo de riesgo con el canterano. Xavi ha insistido muchas veces en que hay que vigilar mucho el aspecto físico con él por un tema de edad. Así, lo más probable es que, por supuesto, no juegue con España y dependerá de cómo evolucione para saber si estará disponible en el Barça al regreso de la competición de clubs.