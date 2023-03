Los ‘inventos’ que deberá hacer Xavi en el Elche-Barça

Las bajas por lesión y sanción convierten la visita al Martínez Valero en un auténtico rompecabezas para el técnico azulgrana Futbolistas que no han viajado con sus selecciones durante el parón como Ferran Torres, Ansu Fati Jordi Alba o Eric Garcia tienen muchas opciones de ser titulares

El regreso de la competición de clubes tras el parón de selecciones deparará, en el futuro inmediato, dos duelos muy importantes para la misión del doblete del FC Barcelona. Los de Xavi Hernández no podrán fallar el sábado en Elche si desean mantener la distancia de 12 puntos con el Real Madrid y, cuatro días después, tendrán que defender el buen resultado logrado en las ida de la eliminatoria de la Copa ante el eterno rival (0-1) para sellar la clasificación para la final del torneo del KO.

El rival de la primera cita posterior al parón internacional no será el más exigente: el Elche es el colista destacado de la Liga con solo 13 puntos en 26 jornadas y acaba de cambiar de entrenador por tercera vez este curso. De hecho, el nuevo técnico, Sebastián Beccacece, se estrenará frente al Barça. Las bajas, sin embargo, convertirán la visita al Martínez Valero en un auténtico rompecabezas. Xavi no podrá contar con Pedri, Ousmane Dembélé, Ronald Araujo, Frenkie de Jong y Andreas Christensen por lesión. Tampoco con Raphinha, que cumplirá sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Ha llegado la hora de la segunda unidad.

Dudas en todas las líneas

Solo Marc-André ter Stegen parece tener asegurada su presencia en la visita al Elche. Y es que, en defensa, el Barça tiene varias opciones. Sergi Roberto y Jules Kounde se disputarán el lateral derecho; Jordi Alba y Alejandro Balde, el izquierdo. Eric Garcia y Marcos Alonso apuntan a ocupar el eje de la zaga. El primero debería poder disfrutar de una titularidad después de unas semanas con ínfimo protagonismo y al segundo le iría muy bien tener rodaje de cara al clásico copero, en el que muy probablemente ejercerá de central para que Araujo, que espera recuperarse a tiempo, se ocupe de Vinicius.

El ‘baile’ más significativo llega a partir del centro del campo. La principal incógnita se encuentra en el sistema. Xavi se debate, una vez más, entre los cuatro centrocampistas y el tridente. Lo más normal es que apueste por Ferran Torres y Ansu Fati como acompañantes de Robert Lewandowski. El de Foios y el canterano quieren dar un paso adelante en el tramo decisivo de la temporada, pero necesitan minutos para ello. Han podido desconectar y ponerse a tono durante el parón y se ven preparados para tener un rol más trascendente. Ángel Alarcón podría tener minutos en la segunda mitad.

Marcos Alonso, Raphinha y Jordi Alba en el entrenamiento | FCB

En la medular, los efectivos disponibles son Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi y Franck Kessie. Los dos primeros han jugado muchos minutos con la selección española y la marfileña, respectivamente, y es posible que Xavi les dosifique antes de recibir al Madrid al Spotify Camp Nou. Además, como hemos comentado, el de Reus es una de las dos alternativas para el lateral derecho, por lo que quizá debe retrasar su posición. Pablo Torre podría entrar en escena, pero sus apariciones han sido, hasta el momento, puntuales.

Prudencia máxima

Si algo tiene claro el cuerpo técnico del Barça tras las recaídas de Pedri y Dembélé es que no correrá ningún riesgo con los futbolistas ‘tocados’. El canario, el francés y Christensen están descartados tanto para el viaje a Elche como el clásico de Copa, mientras que Araujo y De Jong no se lo quieren perder. El uruguayo podría recibir el alta médica esta misma semana, pero aunque esté recuperado es muy posible que descanse en el Martínez Valero. O, como mínimo, que no sea de la partida y salga en la segunda mitad.

En el asunto de las lesiones, la prevención es un aspecto fundamental. Por este motivo, es probable que Xavi apueste en Elche por los futbolistas que se han quedado en Barcelona durante el parón como por ejemplo Jordi Alba o Eric Garcia y ‘mime’ a internacionales como Kounde, Gavi, Kessie o Lewandowski, con muchos kilómetros de viajes y esfuerzo a sus piernas, en el inicio del ‘sprint’ final de campaña.