Ferran Torres: Desconexión y nuevo preparador físico en un parón atípico

Tras el golpe anímico de quedarse fuera de la convocatoria de la selección española, el atacante del FC Barcelona está aprovechando estos días para descansar y llegar en perfectas condiciones al tramo final de la temporada El de Foios, que apunta a la titularidad contra el Elche, quiere acabar de dar el paso adelante definitivo; el caso de Raphinha, un ejemplo para él

Ha sido un golpe anímico importante. Por primera vez desde su debut con la selección española absoluta en septiembre de 2020, Ferran Torres no ha sido convocado con 'La Roja' por motivos técnicos. Luis de la Fuente no ha contado con él en su primera lista y el atacante del FC Barcelona no jugará contra Noruega y Escocia. Se perderá el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 pese a haber tenido bastante continuidad en el equipo azulgrana en los últimos encuentros.

En un encuentro reciente con la prensa, el futbolista de Foios se 'abrió' y confesó que había pasado momentos muy complicados. "Toqué fondo, me obsesioné con ser un jugador que no soy", reconoció. El delantero azulgrana expuso también cómo se sobrepuso a la situación gracias a la ayuda de un psicólogo. El aprendizaje en la materia de la gestión emocional de aquellos días le ha ido muy bien ahora, cuando ha recibido una mala noticia. Le ha ayudado a mantener su mentalidad positiva de cara al tramo final y decisivo de la temporada. También el 'subidón' del triunfo en el último suspiro contra el Real Madrid.

Ferran está aprovechando los días de fiesta que Xavi ha concedido a los jugadores que no han viajado con sus selecciones para descansar, pero ha contratado a un preparador físico personal para estar en perfectas condiciones cuando regrese a la actividad. Su objetivo es claro: quiere ser importante en los últimos meses de competición. Desea confirmar los brotes verdes y dar el paso adelante definitivo en un contexto muy específico del curso. Tiene en mente la 'caída' de todo el equipo el año pasado por estas fechas, a partir de la derrota contra el Eintracht Frankfurt, e intentará evitar que vuelva a suceder lo mismo. Al menos en cuanto a su rendimiento individual.

El ejemplo de Raphinha

Esto no significa que no le haya afectado su ausencia en la convocatoria de España. En ningún caso. De hecho, aunque no sea su objetivo prioritario, quiere hacer un buen final de temporada para tener la oportunidad de disputar la 'final four' de la UEFA Nations League. Ferran está centrado e implicado en cumplir la misión del doblete con el Barça. No es que esté pensando ya en la próxima convocatoria de 'La Roja', pues todavía quedan tres meses para que se oficialice, pero confía en sus opciones de acabar convenciendo a De la Fuente.

Para ello, sabe que debe centrarse en los próximos partidos del Barça y volver a marcar diferencias. Empezando por la visita al Elche, en la que salvo sorpresa será titular. Ousmane Dembélé sigue lesionado y Raphinha no podrá jugar por sanción. El brasileño, de hecho, es un ejemplo para él: ha aprovechado la lesión del francés para consolidarse en el once y ser imprescindible para Xavi. 'Rapha' le ha demostrado que ninguna situación es irreversible y que, con buenas actuaciones, recuperará el protagonismo perdido.