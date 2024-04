¿Quién es y qué papel juega Alejandro Echevarría en el Barça?

Uno de los hombres en los que más confía Joan Laporta es Alejandro Echevarría, su excuñado. Sin cargo ni retribución en el Barça, Echevarría tiene voz en decisiones importantes para el club. Por ejemplo, en situaciones como la actual en la que se ha decidido la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo del primer equipo de cara a la próxima temporada y que ha generado un profundo debate en el seno de la entidad azulgrana.

Joan Laporta estaba casado con la hermana de Echevarría y, desde su primer mandato, la ascendencia que ha tenido en el club es enorme. De hecho, en aquellos primeros años se convirtió en el enlace directo entre el vestuario y la directiva. Allí labró amistad con la mayoría de los futbolistas que formaban el equipo: desde Xavi hasta Leo Messi, pasando por Jordi Alba y muchos más. Entre los jugadores tenía fama de conseguir de forma eficiente y ágil todo aquello que necesitaban.

Pero su labor no acababa con los futbolistas, sino que iba mucho más allá. De hecho, en este segundo mandato de Joan Laporta fue clave para lograr el aval bancario con el que poder tomar posesión del cargo. Puede presumir de una agenda de contactos extraordinariamente amplia y con vínculos internacionales, como demostró en su mediación para el fichaje de Aubameyang, pero también con la llegada del ex directivo Jaume Ferrer a Gabón, país de Pierre-Aumerick, para profesionalizar su liga de fútbol.

Buena amistad con Laporta, Xavi y Deco

Durante su primera etapa Echevarría también logró construir una gran relación con Deco y, por supuesto, fue parte implicada en las negociaciones para su regreso al club como miembro de la dirección deportiva.

Echevarría, con Messi y Deco, en un viaje del astro argentino a Gabón / Twitter

Masip, buen amigo tanto de Laporta como de Echevarría, explicó en su momento para SPORT el papel que juega quien fue directivo en el actual Barça.

"Me pregunta por un amigo mío. Un amigo del presidente al que hace mucho caso", comentó en su día Masip. "Es un tío brillante aunque muchos le critiquen. Mucha gente dice, pues que cobre del club y tenga un cargo. No ha querido nunca. Está cómodo en esa posición. Tiene una gran relación con los jugadores. Y cuando alguien tiene un problema, llama a Alejandro. Pero no solo Laporta. También Rosell y Bartomeu llamaban a Alejandro cuando tenían un problema con un jugador. Se ha intentado ensuciar su nombre, tirar porquería sobre él. Todo mentira. Hace un trabajo excepcional con los jugadores. Xavi es muy amigo suyo y el presidente lo tiene muy en cuenta porque es una persona que conecta con todos los ámbitos, políticos y sociales".

Alejandro Echevarría, en definitiva, no tiene cargo alguno en el club blaugrana, pero es uno más en la entidad por su polivalencia a la hora de gestionar todo tipo de labores, ya sean económicas, deportivas o, incluso, institucionales.