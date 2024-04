¡Romario, con 58 años, ya se entrena con el América!

Es el show de Romario. Tiene 58 años y, este jueves, se calzó las botas, se puso el pantalón corto y saltó a un terreno de juego para realizar su primer entrenamiento como jugador del América, un tradicional club de Río de Janeiro que, en este 2024 disputará, la Serie A2 del Campeonato Carioca, o sea la Segunda División del torneo regional.

O Baixinho hacía 16 años que no se ejercitaba en un equipo profesional. Su objetivo es coger el mínimo punto de forma que le permita jugar algunos minutos y, de esta manera, cumplir el sueño de formar 'dupla' de ataque con su hijo Romarinho, de 30 años, que nació precisamente en Barcelona durante la etapa en la que jugó en el Barça de Johan Cruyff.

Lo que algunos pueden ver como un disparate o la penúltima salida de tono de un personaje excéntrico entre los que haya es, en realidad, una buena jugada de marketing. Romario asumió, a finales del año pasado, la presidencia del club del cual era acérrimo seguidor su padre Edevair y que ahora asegura que también siempre lo ha sido él.

El principal objetivo deportivo que se ha planteado como dirigente para este 2024 es el ascenso a la Primera División del Campeonato Carioca, lo que le permitiría, a partir de enero de 2025, medirse con los grandes de Río: el Flamengo, el Fluminense, el Vasco da Gama y el Botafogo.

QUE MOMENTO!



Ele voltou. 1️⃣1️⃣✨🩸 pic.twitter.com/dikdegzEjz — America Football Club (@AmericaRJ) April 25, 2024

Durante su andadura en la Serie A2, Romario puede llegar a jugar contra el Serrano, de la ciudad de Petrópolis. Este es un club en ascensión, también candidato al ascenso, bien estructurado y gestionado, dirigido por el carismático técnico catalán, Jordi Blanco, de 41 años, y que cuenta en sus filas con un futbolista con pedigrí, uno hijo de Adriano Emperador.

"Con relación al entrenamiento, solo quiero decir que estoy muy cansado. Quiero dejar una cosa muy clara para todos. No voy a competir todo el campeonato. La idea es jugar algunos minutos en algunos partidos. Además, lo más importante para el América en esta competición es la cuestión técnica y lograr el ascenso", explicó O Baixinho ante una nube de periodistas.

Y prosiguió. "Mi objetivo aquí, lo principal, es tener la oportunidad de jugar con mi hijo. He escuchado y he leído por ahí, que no solo en el fútbol, sino que hay muchos deportistas que tienen este objetivo. Estaba leyendo hoy, de hecho, sobre LeBron James, que tiene la posibilidad de jugar con su hijo en el futuro, Rivaldo ya gozó de esa oportunidad, muy pocos la han tenido y muchos la han deseado. Y yo podré disfrutarlo", explicó.

Distendido y haciendo gala de su tono irreverente que siempre lo acompañó a lo largo de su carrera, Romario expuso de una forma muy sui géneris que ocurrirá si hay un penalti mientras él esté en el terreno de juego. "El presidente le pedirá al entrenador que lo quiere chutar. Y si el entrenador no le da permiso lo sacaré y el presidente lo chutará de todos modos. ¡Hombre, eso sí es una responsabilidad para el presidente!", bromeó.

El debut de Romario podría ocurrir el 18 de mayo en la primera jornada de la Serie A2 del Campeonato Carioca cuando el América jugará ante el Petrópolis. La expectativa es que el exinternacional pueda jugar 20 o 25 minutos.

A todo ello, hay que recordar que esta nueva experiencia futbolista de O Baixinho la compagina con su actual profesional, que es la de ser Senador, en la capital Brasilia, elegido por el estado de Río de Janeiro. En las elecciones de 2022, con el apoyo explícito del entonces presidente, Jair Bolsonaro, revalidó su mandato hasta 2030.