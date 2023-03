El padre de Ansu Fati se indigna: "¡No iré más al campo, merece más!"

Bori Fati explicó en la cadena Cope que le ha recomendado al jugador salir del Barça, pero Ansu Fati no quiere marcharse "Como padre estoy cabreado, cogió el 10 de Messi y no puede ser que solo juegue uno o dos minutos", afirmó

Bori Fati mostró la indignación que siente por los pocos minutos que está disfrutando Ansu en el FC Barcelona. El padre reveló que le ha recomendado al jugador que cambie de aires, pero "Ansu quiere seguir en el Barça". El futbolista, a diferencia de Bori, no quiere escuchar ofertas ni mucho menos del Real Madrid, según señaló en la Cadena COPE. "Es muy culé, se formó en La Masia. Ansu no aceptaría ir al Madrid, no lo puedo meter donde no quiere", sentenció.

Su disgusto llega porque "merece jugar más minutos, no puede ser que juegue uno o dos por partido". Bori señaló que "como padre estoy cabreado" y que "hace un año tenía ofertas, pero él no las quiso escuchar".

El padre matizó que no está reclamando la titularidad, sino que tenga mayor protagonismo. Incluso habló bien de Xavi, a quien calificó como "un buen tío" y que "lo entiende, cuando he hablado con él, me ha dicho que el chico debe fortalecer las piernas y lo ha hecho". Bori fue más lejos al afirmar que "Xavi era nuestro ídolo, teníamos fotos de él cuando estábamos en Sevilla.

Cumbre

De su reunión con Mateu Alemany y Jordi Cruyff, Bori Fati dijo que "Mateu siempre es sincero y nos dice que Ansu es patrimonio del Barça", pero que "pueden decir misa y me comentan que es decisión de Xavi".

Físicamente, el padre del jugador dijo que "está súper bien, como un toro". Bori se mostró agradecido a que el Barça le haya dedicado un plan específico y que "ahora tiene más velocidad que antes".

Sus palabras también fueron duras hacia Luis Enrique, seleccionador español, y que el jugador "lo pasó mal" en el Mundial"¿Cómo puede ser que ni calentara contra Costa Rica con el equipo ganando 7-0". Incluso afirmó que "hubiera preferido que no fuera al Mundial".