Caso Ansu: Xavi no cambiará su postura

El técnico confía en el delantero, pero cree que otros futbolistas merecen jugar más El futbolista también le ha pedido minutos en las charlas individuales que mantienen

El Barça amaneció con un rajada descomunal de Bori Fati, padre de Ansu, en la Cope por el supuesto poco protagonismo que está teniendo el futbolista en el equipo que dirige Xavi. Bori ya estuvo el lunes en los despachos de la Ciutat Esportiva reunido con Mateu Alemany, un encuentro que pidió él mismo y en el que se despachó a gusto con sus interlocutores sobre el ostracismo que considera está teniendo su hijo en el conjunto blaugrana.

Lejos de satisfacer sus pretensiones, Bori Fati acudió el martes por la noche a 'El Partidazo' para seguir con su particular ronda mediática, esta vez de forma pública y ante un micrófono (antes ya había hablado con varios medios de comunicación vía telefónica y en todos y cada uno de ellos mostraba su malestar por la situación que vive Ansu).

Su forma de actuar no ha sentado nada bien en el club y, desde el vestuario, aseguran que estas declaraciones no le hacen ningún bien al número '10' del Barça. De hecho, están convencidos que nada tienen que ver con su hijo ni tampoco con su agente, Jorge Mendes, cuya forma de actuar es mucho más discreta e intenta huir siempre de los escándalos. Es cierto que en las charlas frecuentes que Xavi mantiene con sus futbolistas de forma individual, Ansu Fati le manifestó sus ganas de jugar más, pero siempre de forma respetuosa con sus compañeros, con quien se lleva a las mil maravillas.

Ansu Fati, durante un entrenamiento | FCB

En ese sentido, el técnico no tiene ni una sola queja del jugador en los entrenamientos, donde trabaja como el que más y se muestra siempre muy comprometido. El problema es que su rendimiento en el terreno de juego no está siendo el deseado. De hecho, en la Ciutat Esportiva lo tienen claro: "Si tuviéramos a Neymar, jugaríamos con tres arriba". Pero Neymar no está, ni, de momento, nadie que se le acerque. Tampoco Ansu Fati, cuyo rendimiento es inferior al de compañeros como Gavi, que se ha ganado el derecho a ocupar una plaza que, en principio, estaba destinada al '10'.

Confianza intacta, pero...

Xavi, pese a todo, está demostrando que mantiene intacta su confianza en el jugador. Los números le avalan, más allá de que en el último encuentro de Liga ante el Real Madrid entrara en el tiempo de descuento. De los últimos doce partidos de Liga que ha disputado el Barça, Ansu Fati ha sido titular en la mitad (Espanyol, Atlético, Getafe, Girona, Cádiz y Valencia). En realidad son once porque ante el Almería no fue convocado por un golpe en la rodilla izquierda. Por lo tanto, ha salido de inicio en más de la mitad de la última docena de partidos en el torneo de la regularidad, un dato que contrasta con su aportación al equipo: cero goles y cero asistencias.

Ansu Fati, durante el partido contra el Valencia | Valentí Enrich

Parece lógico, teniendo en cuenta estos precedentes, que Xavi le diera siete minutos ante el Athletic en San Mamés y solo uno ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Su último gol lo marcó el 19 de enero ante el Ceuta en la Copa del Rey (fue el 0-3 de los cinco que marcó el Barça). Su último gol importante lo marcó ante el Betis en Arabia Saudita, en la semifinal de la Supercopa de España (el 1-2 en la prórroga que acabó en 2-2).

Xavi seguirá dando protagonismo a Ansu, pero siempre que lo merezca y su rendimiento sea igual o mejor al de sus compañeros. Mientras eso no ocurra, el técnico es el máximo responsable de que el Barça vuelva a ganar títulos importantes y, de momento, su apuesta no va mal porque, además de al Supercopa de España, suma doce puntos más que el segundo clasificado en LaLiga y, además, defenderá un 0-1 en el Santiago Bernabéu en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey el próximo 5 de abril.