Nadal arrolla a Blanch y ya piensa en De Miñaur

La Caja Mágica disfrutó de un partido de Nadal en primera ronda. Algo poco habitual en la carrera del manacorí, pero que todo el tenis agradeció, y más todavía con el resultado que se dio. El español derrotó de manera apabullante (6-1, 6-0) al joven Darwin Blanch, de tan solo 16 años, que poco pudo hacer contra el ex número uno del mundo.

El partido empezó mejor imposible, con Nadal descansando por primera vez en el banquillo con 3-0 arriba. Los nervios, la presión y la inexperiencia del americano se plasmaron en su juego, principalmente durante la primera manga. El manacorí, jugando a medio gas, tuvo más que suficiente para llevarse el primer set, cediendo tan solo un juego.

El español realizó la mitad de ganadores que Blanch en el primer set, pero los errores no forzados marcaron la diferencia. De hecho, gran parte de los puntos ganados por Nadal provinieron de fallos del americano. A pesar de la gran diferencia de nivel entre ambos, el joven Darwin mostró virtudes en su servicio y en una derecha potente que dejó algún que otro ganador.

En el segundo set, Blanch mejoró en general y regaló al público derechazos y puntos dignos de un jugador élite. Aun así, Nadal también subió su nivel y no dio opción al estadounidense ni a apuntarse un juego en toda la manga. El manacorí pareció divertirse y probarse en el último tramo del partido, pensando más en la siguiente ronda que en el encuentro que estaba disputando.

El público de Madrid se volcó desde el minuto 0 con Nadal, conscientes de que quedan muy pocos partidos del campeón de 22 Grand Slams en la Manolo Santana. Darwin Blanch se vio superado por esa situación, como si no fuera suficiente tener a Rafa Nadal delante, uno de sus ídolos de pequeño.

Otra vez De Miñaur

Nadal se enfrentará en segunda ronda a Álex de Miñaur, en un partido que promete vibrante. El australiano fue el tenista que eliminó al español la pasada semana en Barcelona y deberá desplegar su mejor tenis si quiere repetir el resultado. "Será muy difícil", aseguraba Nadal en la entrevista posterior a pie de pista.

Cabe recordar que el español no llegaba con las mejores sensaciones a Madrid, llegando a asegurar que si este torneo no se disputara en Madrid, "no saldría a pista". Aun así, Rafa sabe que tiene la oportunidad de despedirse de un evento y público muy especiales durante toda su carrera. Y es que el español ha levantado el título del Mutua Madrid Open en cuatro ocasiones: 2010, 2013, 2014 y 2017.

De Miñaur es el siguiente obstáculo. Un partido que puede ser muy especial. Un partido en el que, tal vez, se despida de Madrid para siempre. Un día más que se regala el español para hacer feliz al mundo del tenis.