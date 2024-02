Gündogan, un silencio de amigo con Lewandowski

Desde que Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan coincidieron en Dortmund en 2011, su relación no ha dejado de crecer. Dentro y fuera del terreno de juego. En 2014 el primero y dos años más tarde el siguiente, ambos cambiaron de club para seguir alcanzando objetivos profesionales. Nueve años después de separarse, Barcelona y el Barça han vuelto a juntarles. Y la química que mantienen aporta un intangible extra al conjunto azulgrana.

En Balaídos, cuando el colegiado decretó el punto de penalti todos lo tuvieron claro. Debía lanzarlo Robert Lewandowski. Porque es el número uno en la lista del cuerpo técnico y porque a día de hoy sigue siendo el delantero con más caché de la plantilla. Pero tras errar en primera instancia, la hsitoria podría haber sido diferente.

Gündogan, que estaba fresco al haber sido suplente, tiene galones de sobra como para asumir la responsabilidad en momentos críticos. De hecho, ya lo hizo en Las Palmas con otro penalti en el tiempo añadido. Aquella noche, Lewandowski había sido sustituido, por lo que no había dilema posible.

Las Palmas - FC Barcelona | El gol de penalti de Gündogan

Ilkay evitó ofrecerse pese a tener galones para ello

Este sábado, Ilkay actuó como un buen compañero y amigo durante los segundos que transcurrieron entre el primer penalti y el segundo. El teutón podría haberle sugerido a Robert que le dejara ejecutar la segunda pena máxima. Porque se siente cómodo desde los 11 metros, para no sobrecargar de presión al polaco o simplemente para rotar al lanzador. En muchos equipos, cuando el primer elegido falla se mueve el turno.

Perfecto conocedor del carácter y personalidad de 'Lewy', el ex del Manchester City se borró de la escena para no generar ninguna duda ni presionar a su compañero. Robert volvió a coger el cuero y, sin titubear, abrió ángulo para batir a Guaita y dar los tres puntos al Barça. Desde que viste la elástica azulgrana, el polaco ha demostrado que desde el punto fatídico resiste bien la presión en momentos clave. Anotó en Old Trafford el año pasado y en el presente ejercicio hizo lo propio en Pamplona en el minuto 85 y frente al Alavés en Montjuïc en el 78'. En ambos casos, con empate en el marcador.

Lewandowski y Gündogan, futbolistas del Barça / SPORT

Química dentro y fuera del césped

Hay que recordar que ambos futbolistas hablan el mismo idioma, tanto en el césped como fuera de él. Sobre el verde, son tres ya las asistencias que Gündogan le ha dado a Robert en lo que va de 2024. En el modo personal, ambos se comunican en alemán y es habitual verles juntos junto a sus respectivas parejas. De hecho, una conversación entre los dos fue una de las claves para que Ilkay cambiara Manchester por Barcelona en verano.