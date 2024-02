Gündogan ya roza el '10'

Yendo de menos a más, rebatiendo a las críticas a base de asistencias, Ilkay Gündogan se coloca poco a poco en el nivel que le pertenece en la escala de caché del FC Barcelona. El ex del Manchester City, que brilló en Vitoria, rubricó con su gran actuación que vive su momento más dulce como culé justo cuando arranca el tramo decisivo de la temporada, sobre todo en clave Champions ya que LaLiga está casi imposible para los de Xavi.

El centrocampista alemán aterrizó en Barcelona con la vitola de jugador decisivo, pero en los primeros meses las cosas no han salido como se esperaba. Ni el jugador ha estado tan vistoso como se necesitaba ni el club le ha aportado a Ilkay toda la felicidad que imaginaba en esta nueva etapa. Al margen de un par de episodios extradeportivos, lo principal ha sido que el equipo no funcionaba y, por consiguiente, hombres como Gündogan lo tenían más difícil para saca a relucir su fútbol 'gourmet' y reposado.

Pero los grandes jugadores siempre 'vuelven' tarde o temprano. El ex del City ha seguido trabajando en silencio hasta alcanzar el paso adelante que se le pedía. En lo que va de curso ya son nueve asistencias y cinco tantos para él. Nunca antes había repartido tantos pases de gol en una temporada. Ahora sí, el teutón está tirando del carro y justificando su veteranía y condición de vigente campeón de Europa.

Gündogan, en una acción del partido contra el Alavés / Valentí Enrich

Cuanto más cerca del área, mejor

La mayoría de sus acciones decisivas se producen siempre cerca del área rival. Los problemas de Xavi en el pivote defensivo -Oriol Romeu no ha rendido- han provocado que en algunas fases del curso el técnico haya optado por retrasar la posición del alemán. No es que haya decepcionado ahí, pero Ilkay no está hecho para dotar al equipo de equilibrio defensivo. Además, como más lejos del área rival más difícil le resulta aportar todo lo que lleva dentro. Sobre todo, un último pase sublime.

Con ya 2.723 minutos disputados, Gündogan no deja de crecer y la química con Pedri y Frenkie de Jong en la medular va a más. El regreso del tinerfeño le supone un gran aliado a la hora de intentar secuestrar los partidos y en Vitoria se pudo ver, por momentos, a un Barça con personalidad capaz de imponer su fútbol en la zona ancha del campo.