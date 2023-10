Gündogan, más imprescindible que nunca

Sin Pedri ni De Jong, la figura del alemán todavía coge más fuerza en el Barça de Xavi En el club azulgrana esperan que no dispute los 90 minutos ante México

Nadie tenía la más mínima duda que Gündogan sería un futbolista importante en el Barça y en una pieza clave para Xavi. El técnico azulgrana pedía desde hace mucho tiempo a otro centrocampista ofensivo con talento, capacidad de dar el último pase e incluso de descolgarse en el área rival para marcar goles o generar dudas en las defensas. Y, como no, con suficiente calidad para asociarse con los compañeros.

De ese perfil, Xavi solo tenía a Pedri. Y lo perdió muy pronto. De hecho, justo después de la segunda jornada contra el Cádiz. Precisamente en ese partido ya se vio que entre Gündogan y el canario podría existir una buena química. Una combinación entre ambos sirvió para abrir la lata en un partido que se estaba complicando por momentos.

Pero el entrenador azulgrana apenas pudo seguir trabajando esa conexión. Los automatismos que se podían crear entre los dos centrocampistas más talentosos de la plantilla se deberían dejar para más adelante. Sin Pedri, el Barça perdió a un activo muy importante para jugar por dentro pero todavía quedaba 'Gündo' para jugar en la parte alta del cuadrado, cerca del área rival para hacer daño.

Pero entonces cayó Frenkie de Jong y el plan inicial de Xavi se desmoronó. El alemán tuvo que bajar a la base del cuadrado para ayudar a Oriol Romeu en la salida del balón, también le ha tocado ese papel a Gavi, e incluso ha jugado como pivote ante rivales como el Sevilla y el Granada. No es una posición desconocida para Gündogan pero Xavi insistió en su fichaje precisamente para que jugase en zonas adelantadas.

Gündogan celebra con Ansu el gol de Pedri | Javi Ferrándiz

Le ha tocado asumir este nuevo rol y multiplicarse por las necesidades del equipo y siempre ha rendido. Para el técnico es imprescindible, ahora más que nunca, y las cifras lo demuestran. Es el segundo jugador de la plantilla que más ha jugado, solo superado por Ter Stegen. Ha sido titular en diez de los once partidos oficiales esta temporada y si fue suplente contra el Betis es porque llegó del primer parón de selecciones con unas molestias en la espalda.

También fue sustituido en Getafe y Villarreal, pero ya en los minutos finales. En el resto de partidos, ha sido inamovible para Xavi, que con él sobre el campo sabe que tiene a un jugador experimentado para dar equilibrio a un equipo tan joven como el actual Barça.

En el club azulgrana esperan que Gündogan no dispute todo el partido ante México después que completase los 90 minutos ante Estados Unidos (1-3) en el primer partido de Alemania en este segundo parón. Precisamente el azulgrana fue clave en la remontada del conjunto entrenado por Nagelsmann marcando el gol del empate y luciendo el brazalete de capitán.

El partido ante el Athletic Club es importante ya no solo porque sea justo antes del Clásico si no porque Pedri quizá no esté en condiciones de jugar muchos minutos si logra entrar en la convocatoria.

Su asignatura pendiente

Es sabido que Xavi le pide a sus centrocampistas que pisen área y que intenten buscar el disparo para conseguir goles. Parece ser que esta temporada se logrará el objetivo porque hasta cinco centrocampistas han visto puerta.

Pedri marcó ante el Cádiz, Gavi y Frenkie de Jong lo hicieron en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, Fermín López se estrenó con el primer equipo en Mallorca y Sergi Roberto ante el Granada.

Pero curiosamente Gündogan, el que, a priori, era el más goleador de todos todavía no se ha podido estrenar como azulgrana. Y no es muy normal porque en sus últimas temporadas en el Manchester City sumó un buen número de goles. La temporada pasada, por ejemplo, entre todas las competiciones firmó 11 goles en 51 partidos.

Gündogan celebra un gol con la camiseta del Manchester City | EFE

En la 2021-22 un gol menos, 10, en 43 partidos y en la 2020-21 la cifra final fue de 17, en un total de 47 partidos disputados. El gol, en el Barça, debe estar al caer. Donde si que está destacando es en las asistencias. Ya lleva cuatro; dos en la Liga y dos en la Champions.