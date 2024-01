La gran duda de Xavi contra Osasuna

Si algo no ha podido hacer Xavi Hernández esta temporada es darle continuidad a una alineación. Las lesiones han impedido que el egarense consolide un equipo que pueda utilizar en los momentos importantes. Pese a que Pedri ha viajado a Riad, la realidad es que su participación como titular es poco probable, al menos contra Osasuna. De esta forma, jugadores como Fermín López o Sergi Roberto se podrían 'colar' en un once donde, en otro contexto, quizás no sería imaginable su presencia.

El canario, quien no ha recibido el alta médica, es una de las piezas insustituibles de un once donde tan solo tienen la presencia asegurada para Frenkie De Jong y Gündogan. A partir de ahí, queda una vacante libre que, a priori, pueden ocupar dos futbolistas que están haciendo méritos en sus últimos partidos con la camiseta azulgrana.

Avalado por la actuación en Barbastro

Fermín López ha sido una de las grandes sorpresas del FC Barcelona esta temporada. Ante las bajas de muchos centrocampistas en la primera vuelta, especialmente la de Gavi, asumió una responsabilidad que le llevó a ser MVP en partidos de Champions (Shakhtar) y titular en 'el clásico'.

Fermín celebra el primer gol del Barça en Barbastro / Javi Ferrándiz

Sin embargo, su participación acabó disminuyendo porque los jugadores fueron saliendo de la enfermería, hasta el punto de tener que volver a aceptar su rol como suplente. Los minutos que tuvo en Gran Canaria y la actuación en Barbastro (gol incluido), pueden haberle dado, de nuevo, la vuelta a una situación a la que parecía estar condenado.

Un regreso inesperado

Si hablamos de rendimiento actual, no solo podemos quedarnos con la figura de Fermín López. En el mediocampo ha 'reaparecido' un futbolista, que apenas ha hecho carrera en esa demarcación, como Sergi Roberto.

El capitán azulgrana, quien ha estado prácticamente lesionado durante toda la primera vuelta, empezó este año tal y como lo acabó: siendo decisivo. El día del Almería se vistió de héroe, con un doblete, para darle tres puntos al Barça en una de sus situaciones más críticas este curso. Además, contra Las Palmas dio la asistencia del empate a Ferran Torres para dar inicio a la remontada.

Sergi Roberto ha dado la asistencia del 1-1 de Ferran en el campo de la UD Las Palmas / Javier Ferrándiz

Su suplencia en Barbastro, un partido donde Xavi Hernández prácticamente no hizo rotaciones, podría verse como una declaración de intenciones de cara al choque frente al conjunto de Jagoba Arrasate.

¿Vuelta a los orígenes?

Otra de las posibilidades, es la presencia de cuatro centrocampistas en el once titular. La temporada pasada comenzó a darse este sistema a partir de la Supercopa de España, con aquel Gavi como falso extremo. Por la falta de efectivos en el mediocampo parece improbable, aunque el rendimiento de los atacantes pueda abrir la puerta a ello.

Después de las últimas actuaciones, Joao Félix lo tiene difícil para ser de la partida. Por otro lado, Ferran Torres parece que ha hecho méritos para estar presente, mientras que Raphinha y Lewandowski, por falta de competencia, se consideran inamovibles.

Xavi Hernández tiene opciones donde elegir de cara al partido de este jueves, aunque seguramente preferiría no tener que comerse la cabeza y contar con el canario desde el minuto uno.