Deco 'salva' a Raphinha en el Barça

En el Barça ya no esconden que será un verano de mercado duro. No hay posibilidad de fichar a no ser que se vendan jugadores ingresando una buena cantidad de dinero, pero es evidente que también se quiere evitar alguna salida demasiado dolorosa. El director deportivo, Deco, está trazando la hoja de ruta. Ya en verano priorizó mantener en la medida de lo posible a los teóricos titulares y se le acabó escapando Ousmane Dembélé.

Ahora sigue pensando lo mismo pero deberá conjugarse con la necesidad. Deco tiene ya claro que saldrá algún central mediante traspaso y arriba deberá haber sacrificados. Ansu lo fue el pasado verano y ahora le tocará el turno a otro futbolista.

Muchos de los números pasaban por Raphinha, un jugador que mantiene gran cartel en la Premier y que es muy deseado en Arabia Saudí. Hay clubs dispuestos a tantear la operación, pero por ahora Deco no desea ponerle en el mercado priorizando otras salidas. Habrá que ver lo que pasa en el futuro pero no tiene pinta que Raphinha vaya a salir del Barça este verano. El jugador no quiere y tiene de su lado a Deco, quien no escuchará ofertas. Otra cosa es lo que pueda decidirse desde arriba.