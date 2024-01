El informe negativo que tenía el Barça de Tchouameni

El Barça siguió a Aurélien Tchouaméni como futurible en varios momentos de su carrera. Hace dos años Cesc Fábregas, que jugó en el Mónaco, reconoció que el Barça le había preguntado por el futbolista y que había dado informes muy positivos del futbolista como opción de relevo de Busquets.

Pero esa no fue la única ocasión en la que el Barça siguió de cerca al jugador del Real Madrid. Lo ha explicado Bojan Krkic senior, el padre del actual coordinador del área de fútbol, en 'Carrusel Deportivo'. "Cuando trabajaba en el Barça hice un informe negativo de Tchoaumeni", ha empezado diciendo.

"Él era pura potencia. Jugaba entonces en el Bordeux y lo vi en tres partidos. Lo vi contra el Mónaco, contra el PSG y contra el Marsella porque jugadores que tienen que venir a un grande hay que verlos en partidos importantes de la liga. Destaqué cosas buenas, pero lo que no me gusto de él, lo que no me convenció, es su habilidad en espacio reducido", dijo.

Krkic explicó sus dudas de que pudiera trasladar su fútbol a equipos como el Barça. "En el Bordeux tienes mucho espacio por delante, sales en contraataqué, no te aprietan tanto. En el Barça y el Madrid todo el mundo mete un centrocampista más en mediocampo y debes tener esta habilidad de velocidad mental: pensar, decidir y ejecutar rápido y no vi esto en él".

Krkic destacó las posibilidades del francés en una posición más retrasada. "Como central es un jugador rápido, que tiene potencia, que tiene muy buen físico... podría jugar, otra cosa es que esté acostumbrado. Igual Tchoumanei se podría reconvertir en un mejor central que mediocampista".