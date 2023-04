Getafe: Un experimento fallido

Xavi buscó sorprender con el 'doble lateral' por la izquierda con Balde por delante y con Sergi Roberto de lateral/centrocampista según se estuviera con o sin posesión Alejandro, que está cuajando una temporada excelsa y creciendo sin parar, no fue tan diferencial como cuando llega para ocupar el espacio desde el lateral

En líneas generales, Getafe no quedará especialmente para el recuerdo en el subconsciente de los barcelonistas. De hecho, cuanto antes se haga un reset, mejor. Muy pocos brotes verdes. El único, probablemente, otra portería a cero y un Ter Stegen que está en modo leyenda. Por lo demás, una tarde en la que no salió casi nada y el equipo no fue capaz casi en ningún momento de sorprender.

Xavi Hernández apostó de entrada por el doble lateral. Se había sondeado en la previa, pero con Jordi Alba por delante de Balde. Como se terminó ante el Girona. Sorprendente era ver a Balde por delante, como extremo. Mucho recorrido y amplitud por parte de los dos.

SIN CAPACIDAD DE APARECER DESDE ATRÁS

Pero claro, la virtud de ambos es aparecer desde atrás ocupando el espacio. Alejandro no fue ni mucho menos tan diferencial como cuando llega en carrera desde posiciones atrasadas rompiendo líneas. En ataque estático y partiendo desde 3/4 de campo pierde mucho.

Balde actuó como extremo por delante de Alba en Getafe | Javi Ferrándiz

Y Jordi, al tener delante a un perfil que también juega por fuera mayoritariamente, no se desplegó como de costumbre. También porque por el otro costado Sergi Roberto, con posesión, era un centrocampista más. Y tenía que estar pendiente de cerrar.

LA CONFIANZA EN FERRAN Y ANSU

Mención aparte merece el inciso de que teniendo a dos atacantes puros como Ansu y Ferran se decida apostar por dos laterales. Un hecho que deja entrever bastante el nivel que vienen mostrando ambos los últimos tiempos. Falta confianza y enlazar varias buenas actuaciones. Porque ahora mismo lo de Elche parece un 'espejismo'.

En cualquier caso, variantes que probó Xavi a la espera de recuperar a piezas tan sensibles como Dembélé, Pedri y De Jong que no tuvieron el efecto esperado.