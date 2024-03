Gaspart se fue al bosque de Montjuïc durante el Barça-Nápoles

Muchos nervios el martes por la noche en Montuïc. Mucho en juego, la opción de poder acceder a los cuartos de final de la Champions por primera vez en cuatro años. El barcelonismo en vilo dispuesto a vivir una noche histórica en casa.

Nadie quiso perderse la vuelta de los octavos ante el Nápoles después de que todo quedara abierto del choque de ida en el Diego Maradona. Ni siquiera Joan Gaspart, que a sus 79 años continúa viviéndolo todo con la misma pasión.

NERVIOS

"He visto la primera parte en el palco y me he ido a caminar por el bosque. Sufro mucho y no es bueno para la salud, por eso me voy", dijo Gaspart a los micrófonos de la 'SER'.

Tuvo que salir a respirar porque a su edad no puede arriesgarse a que se le aceleren demasiado las pulsaciones. "Los italianos son los italianos. La jugada de la lesión falsa, que ha estado diez minutos que se moría, nos ha cortado totalmente el juego. Si seguimos como estábamos jugando, les metemos una docena", dijo en 'El Desmarque'.