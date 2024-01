Garcia Pimienta: "Hay que hacer un partido perfecto ante uno de los mejores equipos del mundo"

Para Francisco Javier Garcia Pimienta, el primer partido del 2024 será seguramente el más especial desde que está en primera. Su UD Las Palmas recibe en Gran Canaria al club que le vio crecer como futbolista y como entrenador, 'su' -también- querido Barça.

El técnico catalán habló en rueda de prensa este miércoles y confesó que la clave para ganar al FC Barcelona, "uno de los mejores equipos del mundo", está en hacer "un partido perfecto".

"LUCHARÁN POR TODOS LAS COMPETICIONES"

'Pimi' contempla la posibilidad de que su equipo tenga el balón menos de lo que les gustaría, y por ello tendrán que estar "juntos" cuando les toque "sufrir", pero la intención es quitárselo al Barça y "competir" como han hecho ante todos los rivales esta temporada.

Reconoció el técnico que los de Xavi Hernández están "un poquito descolgados" en la lucha por el título liguero, pero "incluso cuando no juegan bien aparecen las individualidades" para resolver los partidos. Y se mostró convencido de que al final estarán luchando "por todas las competiciones que se pongan en su camino".

"HAY QUE SER VALIENTES"

El técnico amarillo, tras 28 años en el FC Barcelona, admitió que será un partido especial: "No sé cómo me voy a sentir, pero estamos preparando el partido como todos, quizá tengamos que incidir en otras facetas como la defensiva, pero no debemos venirnos atrás, hay que ser valientes, tener atrevimiento, personalidad y concentración ante un equipo con una idea de juego muy marcada, como la nuestra".

Además, respondió que gracias a la decisión del club azulgrana de prescindir en su día de sus servicios, ahora está en Las Palmas, "donde me siento muy querido y a gusto".

SIN ARAUJO Y LA INCÓGNITA CON MOLEIRO

Pimienta prevé "un partido largo" en el que espera llegar a su fase final con "opciones", y cree que la afición de la UD Las Palmas, que llenará el estadio, "se merece vivir este tipo de partidos, será una fiesta". Añadió que es "una pena" que Pedri no pueda jugar este partido, "que le hubiese hecho mucha ilusión", y le deseó una "pronta recuperación".

También confirmó que Julián Araujo, cedido por el Barça, no podrá disputar este encuentro por contrato, mientras que Alberto Moleiro probablemente irá convocado, aunque no está del todo recuperado de la lesión de hombro su sufrió en el último partido de 2023 ante el Cádiz.