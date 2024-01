El comunicado médico de Marcos Alonso tras su operación

El FC Barcelona ha informado que la intervención quirúrgica a la que se ha sometido Marcos Alonso ha sido un éxito. A pesar de que no se especifica el tiempo de baja, el futbolista podría estar en el dique seco, aproximadamente, durante un mes.

El futbolista había ido realizando hasta la fecha un tratamiento conservador, pero al comprobar que el dolor no remitía se ha decidido optar por el quirófano. El lateral, que lleva prácticamente parado desde hace más de dos semanas y que no juega desde la derrota ante el Shakhtar el pasado 7 de noviembre, ha decidido seguir la vía Ter Stegen con la misma doctora que trató al alemán: realizarse una operación senzilla para resolver sus problemas y estar al 100% para acabar la temporada.

ESTE ES EL COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB

Marcos Alonso, intervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares. La intervención ha sido a cargo de la Dra. Amélie Léglise bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Sports Clinic Bordeaux Merignac. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad

TIEMPO DE BAJA

La cirurgía para Marcos Alonso no llega en el mejor momento para el equipo. En las próximas semanas el Barça se juega continuar su futuro en la Copa del Rey (en enero de disputan tres eliminatorias, dieciseisavos, octavos y cuartos) y viajará hasta Arabia Saudí para intentar reeditar el éxito de la temporada pasada y leventar la Supercopa de Europa.

Aunque el club no habla de plazos, la intervención, una microcirugía para acabar con las molestias lumbares del lateral, tendría a Alonso unos dos meses en el dique seco según apunta el diario 'AS', por lo que en el mejor de los casos se perdería un total de once partidos.