El Fundació Barça brilla en la Special Power League

Los resultados no cuentan en la Special Power League, todos los equipos reciben el mismo trofeo y las mismas medallas, no hay campeón. Sin embargo, si hubiera, no cabe duda de que este año, como el año pasado, lo sería el Fundació Barça Genuine. Por lo que sucedió sobre el terreno de juego y, sobre todo, por lo que se vivió durante esta jornada de fútbol inclusivo que organiza la Health Life Academy, una asociación que desarrolla y promueve la actividad física para personas con discapacidad.

El equipo azulgrana fue la principal atracción del torneo, para el público y para el resto de equipos, venidos de Austria, Alemania y de la misma Croacia. Como reconocía uno de los organizadores, Iván Dragic, que también es el seleccionador croata de balonmano sub-18: "La participación del Barça en la Special Power League supone un empujón muy importante para nosotros". Dragic, que vivió nueve años en Catalunya en los que fue entrenador del Amposta, es uno de los impulsores de una ambiciosa idea en torno al fútbol inclusivo europeo. "Queremos abrir, aún más, las fronteras de la Special Power League y crear una Champions League de fútbol para personas con discapacidad intelectual. Nuestra intención es hacerlo en el plazo de dos años, bajo el paraguas de la UEFA, que subvenciona parte de nuestro proyecto", asegura.

Mal tiempo, buena cara

La bonita península de Istria recibió con mal tiempo al Fundació Barça Genuine, que el jueves 28 tuvo que entrenar bajo la lluvia en las instalaciones de Valbruna (Rovijn). Al día siguiente era el día del Special Power League y, por suerte, dejó de llover. La del viernes 29 fue, en todo caso, una jornada intensa y cargada de futbol para los diez jugadores y las cuatro jugadoras azulgranas, que jugaron una decena de partidos cortos, de un cuarto de hora de duración: seis en la sesión matinal, cuatro en la de la tarde.

Todo fueron victorias excepto el partido de debut, ante el equipo local, el NK Istra 1961, que sorprendió al Fundació Barça (1-2). Después, no hubo tregua y el conjunto entrenado por Mercè Portabella y Marc Alegre superó, sin encajar ningún gol, a cuatro equipos austríacos, el ASKO Wolfnitz (0-4), el Rapid de Viena (1-0), el ASKO Wolfsberg (0-6) y el Spielerpass (0-5); cuatro croatas, el Hadjuk Split (3-0), el Sloga Čakovec (2-0), el Rijeka (0-3) y el Lokomotiv Zagreb (5-0); y un alemán, el Munich 1860 (0-1). El equipo que encabezaba el cartel de la Special Power League no decepcionó y completó un torneo casi perfecto.