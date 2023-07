Todas las frases de Xavi

El entrenador del Barça repasó extensamente la actualidad del club en la presentación de la 25ª edición de su Campus en las oficinas del Banco Santander del Passeig de Gràcia El técnico egarense dejó claro que su equipo necesita más refuerzos para ser más competitivo, especialmente en Europa

Xavi Hernández repasó extensamente la actualidad del Barça en la presentación de la 25ª edición del Campus Xavi Hernández by Santander en las oficinas del Banco Santander del Passeig de Gràcia. El entrenador azulgrana reconoció que la dirección deportiva azulgrana trabaja en más fichajes para hacer “más competitiva” la plantilla, que la pretemporada servirá para tomar decisiones importantes con futbolistas como Nico González o Abde y que el objetivo principal del conjunto culé es “dar el salto en Europa”. Estas fueron todas las declaraciones del míster egarense.

Vacaciones

“Como jugador se descansa mucho más, pero he podido desconectar con la familia. Tengo muchas ganas de demostrar que el Barça puede seguir compitiendo por títulos. A ver si nos podemos reforzar como queremos. Vamos por el buen camino”

Objetivo: mejorar en Europa

“Tenemos que mejorar en el juego colectivo, atacar mejor y ser más competitivos. Tenemos ánimo de revancha en la Champions League, nuestra principal asignatura pendiente. Los refuerzos que han venido y van a venir nos ayudarán a dar el salto en Europa”

Presión

“En el Barça siempre hay presión. Debemos ir a por la Liga, a por la Supercopa y a por más títulos. Tenemos que ir siempre a por el 10. Me gusta la exigencia, nuestro objetivo debe ser la excelencia”.

Capitanes

“Habrá votaciones. El grupo debe decidir democráticamente los que creen que están más preparados”

La mentalidad de Gündogan

“Es un futbolista versátil, puede actuar en diferentes posiciones. Es un jugador ganador y de mucha calidad técnica. Era el capitán del Manchester City, el campeón de la Champions, y esto lo dice todo. Ha priorizado el Barça a otras ofertas. Quiere triunfar aquí”.

Oriol Romeu, ¿el escogido para el pivote?

“Estamos en una situación complicada. La situación es la que es: difícil. Nos tenemos que adaptar a la situación de ‘fair play’. No puedo avanzar nombres porque se me enfadan los otros clubes. También miraremos a casa. Yo vengo de la cantera y soy el primero que miro abajo”.

Plantilla competitiva

“Nos faltan piezas aún. Nos tenemos que reforzar más. Estoy muy contento, estamos haciendo un gran trabajo. Vamos todos a una para confeccionar el equipo más competitivo posible. Hay que reforzarse, eso está claro. Lo saben el presidente y Mateu Alemany. No hay que engañar a nadie. El mercado va a ser largo e intentaremos ser lo máximo competitivo posibles”

Objetivo en Champions

“No somos favoritos. Y menos después de lo que ha sucedido los últimos dos años, pero somos el Barça y no podemos escondernos. Intentaremos llegar lo más lejos posible. En el Barça hay que llegar a la final y ganarla. Si no, habrá críticas”.

El Madrid quiere a Mbappé

“No lo sé, de verdad. No sé nada. Al Madrid siempre le tenemos máximo respeto. Siempre competirá por todos los títulos, es un grande del fútbol mundial. A mí, sin embargo, ni me interesa ni me incumbe lo que haga. Estoy centrado en lo nuestro”.

Traslado a Montjuïc

“Más que preocuparme, hago un llamamiento a la afición. Necesitamos a nuestros seguidores, han estado siempre con nosotros y les vamos a necesitar en Montjuïc. En la calle veo ilusión, camisetas del Barça. Nosotros vamos a intentar que esta ilusión no baje”.

Refuerzos en el lateral derecho

“Veremos hasta dónde podemos llegar. Depende del mercado, del ‘fair play’. Nos haría ilusión reforzarnos en el lateral derecho”.

El trabajo de Mateu Alemany

“Él lo tiene bastante claro. Tiene que haber salidas para cuadrar números. Esto es cuestión de Mateu, que está haciendo un máster en fair play”.

La situación de Ansu Fati

“Igual que la del resto de jugadores. El lunes todos partirán de cero. Vamos a ver a los futbolistas en la pretemporada. El año pasado, con Balde teníamos una idea y explotó. Y fue un jugador muy importante, una pieza clave en el engranaje del equipo. Los jugadores deben estar preparados”.

Conversaciones con los descartados

“Entiendo todas las situaciones. No es agradable decir a un jugador que va a jugar poco o que tiene que salir. Me toca hacer este papel, me toca decidir. Soy el entrenador y tengo que tomar decisiones. Ser honesto y sincero enfada, pero después te agradecen ir de cara. Es un tema de calidad humana”

Oportunidades para los jóvenes

“Parten todos de cero. Me da igual la edad. Si me demuestran que tienen ganas, ilusión, predisposición y calidad, van a jugar. Toda mi vida he mirado a la cantera. No puedo regalar nada, no somos una ONG, pero el que compita mejor va a jugar”.

Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG

“Es un magnífico entrenador. A mí me impactó muchísimo en mi último año en el Barça y ahora es una referencia para mí. Me alegro mucho por él”

Kessie ya conoce su situación

“He hablado con Franck. Ya sabe la situación, no la haré pública. Es una conversación privada. Sabe cuál será la situación".

¿Christensen en el pivote?

“Tenemos muchas opciones en el pivote, pero no son naturales. Eric Garcia, Frenkie de Jong… Pero no son centrocampistas defensivos naturales, debemos reforzarnos”.

Nico González vuelve

“Nico vuelve de cesión y empezará con nosotros la pretemporada. Después decidiremos. Es una etapa importante para decidir cosas”.

Confianza en Arnau Tenas

“Con él he hablado. Tengo una valoración muy alta de Arnau como jugador y persona. Creo que se debería quedar. Quiero que continúe con nosotros”.

Sin problemas con su renovación

“El presidente nos hizo un acto de confianza y fe ciega en nosotras tras la eliminación de Copa. Estoy muy agradecido, donde quiero estar. El presidente lidera todo esto, pero nunca voy a ser un problema para el club. Me adaptaré a cualquier circunstancia”.

Confección del equipo

“Ya he ido hablando con algunos jugadores. A partir del día 10 mantendremos reuniones, veremos los entrenamientos y decidiremos quién viene a la gira. Aún tenemos que decidir quién forma parte de la plantilla la temporada que viene”

Arda Güler, a un paso del Madrid

"¿Güler? Es lo mismo que los otros nombres. No puedo hablar de futbolistas con contrato. No puedo decir nada más".

Poder de seducción

“La marca Barça es espectacular. Ningún futbolista nos ha dicho que no de primeras. El proyecto es ilusionante. Ya hemos ganado, volvemos a ser competitivos. El fichaje de Gündogan es el ejemplo perfecto. Tiene el sueño de triunfar en el Barça y así me lo hizo saber”.