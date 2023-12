Así se fraguó el fichaje de Iñaki Peña por el Barça en el 2012

El director del fútbol base del Barça en 2012, Albert Puig, apostó por el fichaje de Iñaki Peña después de que el portero alicantino le deslumbrase en un partido del Infantil B del Villarreal El Villarreal mejoró la oferta del Barça pero Iñaki Peña no dudó y apostó firmemente por jugar de blaugrana y "cumplir su sueño"

Las actuaciones de Iñaki Peña contra el Oporto y Atlético de Madrid no son fruto de la casualidad. El portero alicantino lleva sumando granitos de arena para triunfar en el Barça desde que en el verano del 2012 en procedente del Villarreal. Su gran paciencia y carácter positivo le están posibilitando poder disfrutar de este momento dulce. Todo ello es posible gracias a lo que sucedió hace 11 años. SPORT puede detallarles como se fichó al portero que está supliendo con nota una ausencia de tanto peso como la de Ter Stegen.

Temporada 2011-12. El director del fútbol base del Barça viaja a Villarreal. Quiere observar de cerca a un lateral que le llamó la atención en el torneo de Maspalomas. Albert Puig Ortoneda visualiza a este lateral como un futuro central interesante para el Barça.

Un fichaje especial

Pero pasan los minutos del partido y su atención se desvía al portero del conjunto amarillo. Albert no puede dejar de observar las maneras de Iñaki Peña. Le convence todo de Iñaki. Su juego con los pies, la personalidad y la manera de atajar le llaman poderosamente la atención. Antes de atacar el fichaje falta un detalle importante. El responsable del área de porteros del Barça tiene que validarlo.

Iñaki Peña | FCB

Ricard Segarra viaja enseguida a Villarreal. No necesita demasiado tiempo para compartir la opinión de Albert Puig. Hay que intentar captarlo. A partir de entonces, Puig lidera la iniciativa de la operación y se pone en contacto con la familia. La propuesta blaugrana seduce a los padres y al jugador que se muestra muy predispuesto a mudarse a Barcelona. Pero no todo es de color de rosa. Como es lógico, al Villarreal no le gusta que su gran proyecto de portero pueda marcharse y mueven cielo y tierra para que se quede.

Iñaki Peña, en un partido de esta temporada | FCB

Ofertas dispares

Hablan con el jugador y la familia y les presentan una oferta económica muy superior a la del Barça. Una propuesta que no entra en los parámetros del Barça que no está dispuesto a igualarla. El jugador prefiere fichar por el Barça y así se lo comunica al Villarreal. La familia, con dificultades económicas, respeta a la voluntad de su hijo aunque siendo egoístas les convenía más que Iñaki se quedase en Villarreal. El alicantino le expresa a sus padres que no puede desaprovechar el sueño de su vida que es triunfar en el Barça y que él desea viajar a Catalunya. Dicho y hecho.

Iñaki Peña, una garantía para el futuro de la portería del Barça | fcb

El encaje de Iñaki en La Masia es fenomenal. Todos lo adoran porque es una persona sencilla, discreta y encantadora. Nunca tuvo un conflicto, una mala palabra, una acción reprochable. Iñaki seduce a los responsables de la residencia blaugrana, a los educadores y a los entrenadores.

Sus entrenadores, rendidos a Iñaki

Denis Silva, en el Infantil A, y Franc Artiga, en el Cadete B, alucinan con su calidad futbolística y humana. SPORT ha podido contactar con Artiga y el entrenador del Rodina ruso nos lo define así: "Iñaki es tal cual lo vemos ahora, un chico humilde y muy tranquilo que se comporta siempre de manera impecable, un portero fantástico bajo los palos y que tiene una lectura para jugar con los pies ideal en el estilo Barça, se merece que le vaya bien".

Iñaki Peña | Valentí Enrich

Albert Puig Ortoneda comparte la visión de Artiga y añade que "Iñaki es un ejemplo para todos de comportamiento y paciencia, ha sabido estar tranquilo, no precipitarse y esperar su momento, es un porterazo que se merece que le vaya todo fenomenal".

Una trayectoria inmaculada

En un torneo de infantiles llegó a parar seis penaltis, Iñaki crecía con la fama de ser la gran apuesta de futuro del Barça. El salto de cadete a juvenil fue especial. Del Cadete A pasó al Juvenil A, algo normal hoy, que era muy poco habitual en 2015. Atrás habían quedado ofertas mareantes de la Premier League. Iñaki tenía muy claro que para triunfar en el Barça había que persistir. Y lo hizo. Pasito a pasito. Debut en el B y consolidación en el filial. Trabajar en dinámica de primer equipo es ya un éxito pero tener por delante a Ter Stegen tiene dos lecturas. Iñaki aprende del número 1 pero es consciente que desbancarlo es prácticamente imposible.

Iñaki Peña, con el Galatasaray en el Camp Nou | FCB

Ricard Segarra, el mismo que validó su fichaje, le convence para ir al Galatasaray que entrena Dome Torrent. La eliminatoria contra el Barça le hace ganar crédito y se gana un retorno al Barça como segundo portero a todos los efectos. Hay que seguir trabajando duro y tener paciencia. Hoy más que nunca tiene valor aquella decisión firme del verano del 2012. El sueño de jugar en el Barça se ha ido cocinando a fuego muy lento. Los porteros necesitan madurar poco a poco y a Iñaki le sobra paciencia y resistencia para no desgastarse en el camino. Ahora toca disfrutarlo. Y no relajarse ni un ápice. Ha costado demasiado esfuerzo para echarlo todo por la borda.