Ferran Torres, la gran novedad del entrenamiento

Ferran Torres ha sido la gran novedad de la última sesión del Barça en la previa del duelo ante el Copenhague. El delantero, que arrastra unas molestias musculares que le han impedido jugar los dos últimos partidos, apunta ahora a regresar en la Champions mañana. Ferran ha querido probarse y seguramente Flick aclarará en la rueda de prensa si estará disponible para el encuentro.

Sin Ferran disponible, Flick le dio la titularidad a Lewandowski ante el Slavia de Praga y el Oviedo y la duda es ver si se mantendrá en el once este miércoles. De entrada, todo apunta a que Ferran esperaría su oportunidad en el banquillo al regresar de una lesión. Ahora mismo Lewandowski suma 11 goles y una asistencia, mientras que Ferran está en 15 goles y una asistencia.

Ferran, en la última sesión / Gorka Urresola Elvira / SPO

Un once ofensivo

El Barça necesita ganar, y a poder ser golear, para tener opciones de entrar en el top-8, así que se espera un once ofensivo. Fermín, que jugó solo la recta final ante el Oviedo, parece tener asegurada su presencia en un once, donde también estará Olmo y la gran duda es quién hará de mediocentro: Sin el sancionado De Jong, Eric, Casadó y Bernal se disputan un sitio.

La sesión de esta mañana también contó con la presencia de los jugadores del filial Tommy y Kochen y contó con las bajas de los lesionados Gavi, Pedri y Christensen. A Flick se le vio muy cariñoso durante la sesión con Cubarsí, que jugó uno de sus mejores encuentros esta temporada ante el Oviedo. El descanso ante el Slavia le sentó bien al canterano, que parece un fijo para el once de Flick ante el Copenhague.

Noticias relacionadas

En la sesión también participaron De Jong y Cancelo, que no estarán disponibles para el duelo ante los daneses. El primero, por sanción, mientras que el lateral no está inscrito. Balde regresará al once tras ser suplente ante el Oviedo en la última jornada liugera.