La gran incógnita por resolver de Flick ante el Cophenague

El Barça se jugará ante el Cophenague estar en el top-8 de la Champions este miércoles con varias dudas en el once. La más significativa es quién hará las funciones de Frenkie de Jong, ausente por sanción en el encuentro. La baja de Pedri por lesión hace que aún cobre más importancia el futbolista que haga de '6' ante los daneses.

Estas son las opciones que tiene Flick:

Recuperar al Eric mediocentro

Hace unos días parecía la opción más evidente, pero algunas dinámicas en el equipo de las últimas semanas generan más dudas sobre esta elección. La primera, que Flick parece satisfecho con la pareja que forman Cubarsí y Eric en el centro de la defensa. Pero hay más: Gerard Martín ha bajado su rendimiento en sus últimas apariciones como central y el propio Eric ha reconocido que se siente más cómodo como central o lateral.

Ante el Oviedo jugó la primera mitad como lateral derecho pero en la segunda pasó a hacer de central tras la entrada al campo de Koundé. La mejora del equipo tras el descanso coincidió con el cambio de posición de Eric. A pesar de todo, no sería descabellado que Flick recupere la fórmula 2+1 (Cubarsí y Gerard Martín de centrales y Eric por delante como mediocentro).

Eric Garcia puede adaptarse a la posición de pivote / EFE

Casadó, como en los primeros meses de Flick

La gran sorpresa de la alineación del Barça ante el Oviedo fue la titularidad de Marc Casadó. El alemán escogió al canterano para acompañar a De Jong en el doble pivote. En este caso, para hacer las funciones de Pedri. Olmo fue la tercera pieza del mediocampo ocupando la mediapunta.

Flick tiene la opción de volver a apostar por él ante el Cophenague, pero para hacer de mediocentro. No sería ninguna novedad: en los primeros meses de Flick en el banquillo del Barça se vio la mejor versión de Casadó jugando en esta posición. Su rol ahora es muy distinto, pero su presencia asegura trabajo defensivo y permitiría a Olmo y Fermín estar más centrado en el trabajo ofensivo.

Marc Bernal, opción para Flick / FCB

Apostar por Marc Bernal

Sería seguramente la gran sorpresa, pero no se puede descartar. Marc aparecía en muchas quinielas como titular ante el Oviedo, pero finalmente solo jugó poco más de 15 minutos. Eso sí, lo hizo como mediocentro, acompañado de Casadó y De Jong, jugando en la posición de Olmo, algo que no es nuevo pero sí algo sorprendente.

Flick parece que no termina de hacer una apuesta definitiva, pensando en el momento clave de la temporada, entre Bernal y Casadó. La lesión de Pedri le pemite al técnico alemán darle más rodaje a los dos futbolistas, pero ahora mismo ninguno de los dos están aún en su mejor versión por la falta de continuidad. A la espera de resolver quién hará de Frenkie ante el Cophenague, todo apunta a que los otros dos mediocampìstas serán Olmo, en la segunda altura, con Fermín de mediapunta.