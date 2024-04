Evocando recuerdos del Barça con Asensi, Sadurní, Gallego y Marcial

Este viernes la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona ha publicado un nuevo podcast de la serie "Leyendas Barça al micrófono". En esta ocasión, el conductor del programa, el presidente de la Agrupació, Juan Manuel Asensi, ha conversado con tres héroes de la Liga 1973-74: Paco Gallego, Marcial Pina y Salvador Sadurní. Un título alcanzado el 7 de abril de 1974 y del que este domingo se cumplirán 50 años.

A lo largo del podcast, de unos 45 minutos de duración, los cuatro exjugadores del FC Barcelona han rememorado sus inicios en el fútbol y han ahondado en su etapa azulgrana, contando anécdotas y curiosidades.

Paco Gallego: "No me esperaba salir nunca del Barça"

Paco Gallego, central de gran potencia, de los que se hacía respetar y que permaneció 10 temporadas en el primer equipo del Barça, explicó el origen de su apodo dado que su nombre real es Francisco Fernández Rodríguez. "Lo de Gallego viene por mi padre, es el mote que tenía en el pueblo. Se lo pusieron porque era muy cabezón. Se le metían las cosas en la cabeza y las tenía que hacer a la fuerza, sí o sí. Lo heredé de él", dijo.

Recordó que "yo jugaba en Puerto Real porque era el equipo de allí y había jugadores cedidos por el Sevilla. Ellos me vieron, hablaron con el club y me llamaron para probar. Lo hice y empecé a jugar en el Juvenil y en el Sevilla Atlético y después en el primer equipo, donde estuve tres años. Luego fiché por el Barça".

Paco Gallego abrió y cerró su carrera en el Sevilla, pero fue campeón de Liga en el Barça / Archivo

Agregó que "yo no me esperaba salir nunca del Barça. A mí sentó mal irme porque estaba jugando y de la noche a la mañana me tocó no seguir. Esperaba retirarme aquí. Llevaba 10 años jugando siempre (desde la temporada 1965-66 a la 1974-75) y fueron los mejores 10 años de mi carrera". Comentó también que "estoy contento de que la gente todavía se acuerde de mí. Es un orgullo". Gallego jugó 330 partidos oficiales y anotó 22 goles.

Marcial Pina: "Pude ir al Real Madrid"

Marcial Pina, otro histórico del Barça, militó en el equipo del Camp Nou desde el curso 1969-70 al 1976-77. Jugó 276 partidos oficiales y convirtió 64 goles. Recordó que "jugaba en los campeonatos locales y salí de los juveniles del Elche con 17 años, no pasé por el Ilicitano y debuté en Primera División con 18 años. A mí me salieron bien las cosas, aunque hay que tener suerte en las pruebas y que los entrenadores que tengas delante sean valientes".

Aseguró que "estuve dos años en el Elche porque antes eras patrimonio del club y te traspasaban cuando querían para ganar dinero. Existía el derecho de retención, es decir, podían renovarte unilateralmente aumentando un 10% tu ficha año a año". Rememoró que "pude ir al Real Madrid porque el Elche y Santiago Bernabéu, que veraneaba en Santa Pola, tenía buenas relaciones con el club ilicitano, pero llegó Vila Reyes, presidente del Espanyol, con Osterreicher, el secretario técnico, y ofrecieron un millón de pesetas más. Y Martínez Valero, presidente del Elche, me traspasó al Espanyol. También se interesó algún equipo italiano, pero la FEF cortó por lo sano después de las 'fugas' de jugadores como Luis Suárez, Luis del Sol o Peiró".

Marcial Pina fue el fue el máximo goleador del Barça en la Liga de Cruyff, y vistió el 9 en la temporada 76/77 / Archivo SPORT

El entonces 'rubio de oro' del fútbol español recordó la Liga 1974-75: "Con Michels teníamos un equipo fenomenal, ganamos la Liga con cinco jornadas de antelación, le metimos un 0-5 al Madrid, pero... al año siguiente solo jugamos cinco de aquel equipo y eso me sentó fatal. Se lo comenté al entrenador y por decirlo en plan constructivo, me largaron". Tiene presente que "me fui cabreado porque me hubiera querido retirar en el Barça, pero no se dio. Me tocó ir a jugar en el Atlético de Madrid, y lo hice como sabía. Me sentó mal que el Barça me diera la baja sin ton si son. Me fastidió bastante".

Juan Manuel Asensi: "Marcial fue mi ídolo"

Juan Manuel Asensi, por su parte, reconoció que "Marcial siempre fue mi ídolo, se lo digo y se enfada, pero es verdad. Siempre admiras a los jugadores que actúan en tu línea. Digo que es mi ídolo porque le pegaba con la derecha, corría elegantemente, parecía una gacela, miraba siempre adelante, no se le escapaba la pelota, iba bien de cabeza y, encima, era guapo, rubio. Lo tenía todo".

Juan Manuel Asensi, capitán del FC Barcelona, levantó en 1979 la Recopa conquistada en Basilea / Antoni Campañá

El presidente de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, desde enero de 2023, es otro histórico. Capitán, defendió el escudo azulgrana desde la temporada 1970-71 hasta la 1980-81, acumulando un total de 398 partidos -está entre los 20 jugadores con más presencias en duelos oficiales- y marcando 103 goles, además de atesorar cinco títulos.

Salvador Sadurní: "De no ser futbolista me hubiera gustado ser agricultor"

Salvador Sadurní, el 'Chato', fue un guardameta que marcó época. Sobrio, comprometido, valiente, regular... Fue azulgrana entre 1961 y 1975 (16 temporadas). Un mito. Recordó que "empecé en El Vendrell porque en mi pueblo -L'Arboç- no había equipos juveniles. Me vieron y me hicieron una prueba para entrar en el Juvenil del Barça. Entrenaba una vez por semana en Barcelona y jugaba el domingo".

Salvador Sadurní ganó tres Zamora como portero del Barça / Archivo

Después "pasé al equipo amateur y acabé recalando en el Condal. Ahí estaban entonces Larraz, Celdrán... y me cedieron al Mataró, en Tercera División. Un día se lesionó Ramallets y no podía jugar en la Copa el argentino Medrano por ser extranjero y el único que quedaba era yo dado que Celdrán jugaba con el Condal. Ramallets dijo al entrenador que me llamara y poco después debuté en Gijón, en un partido de Copa. Ganamos 2-4".

Recordó que "Johan Cruyff me decía que ordenara a la defensa desde atrás porque yo tenía una mejor visión del juego. También me decía que le pasara el balón, sobre todo en el campo del Espanyol". El 'Chato' desveló que "de no ser futbolista me hubiera gustado ser agricultor, tener una gran finca. Al ser hijo de un pueblo es lo que me va mejor. Ya lo hago en la actualidad, pero me hubiera gustado tener mucho más".