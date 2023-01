Asensi, nuevo presidente de la Agrupació

Juan Manuel Asensi toma el relevo de Ramon Alfonseda, que lideró la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona entre 2003 y 2022 Discurso integrador de Asensi: "El club sabe que puede contar con nosotros a morir. Nuestro presidente es la máxima autoridad"

Juan Manuel Asensi, jugador del FC Barcelona entre 1970 y 1981, el capitán que levantó la histórica Recopa de Europa en Basilea en 1979, ha sido proclamado este martes a las 16.12 horas presidente de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona por un periodo de 4 años (hasta enero de 2027).

El acto ha tenido lugar en el Auditori 1899 y ha contado con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a quien acompañaron el vicepresidente primero Rafael Yuste, la vicepresidenta institucional Elena Fort y los directivos Josep Ignasi Macià y Aureli Mas. También asistieron representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), José Antonio Camacho y Fernando Zambrano.

La proclamación de Asensi se ha llevado a cabo mediante una asamblea extraordinaria en la que la junta electoral, integrada por Josep Farré, Joan Antoni Orenes y Josep Maria Pujol, ha leído el acta oficial para dar paso a las intervenciones de Ramon Alfonseda, presidente saliente, Juan Manuel Asensi y Joan Laporta.

Declaraciones

Ramon Alfonseda, presidente entre 2003 y 2022, fue el primero en tomar la palabra: "Hoy es un día muy especial para la Agrupació. Es el día para dar la bienvenida al nuevo presidente". Alfonseda pidió a Asensi que "esté al lado del club, que ayude a los exjugadores desde todas las vertientes, que mantenga y mejore la Fundació de la Agrupació". También le pidió que no se olvide de la gente mayor y le avanzó que "sentirás orgullo de representar a la Agrupació". "Estamos seguros que cuando finalices tu mandato, todos estaremos muy orgullosos de lo que habrás hecho", concluyó Alfonseda, que le entregó un balón de época.

Seguidamente fue Asensi, ante el centenar de personas que se dieron cita el auditorio barcelonista, agradeció la presencia de Laporta e indicó que "iniciamos una nueva etapa y trataremos de hacer la Agrupación más grande, aunque será difícil porque Ramon ha puesto el listón muy alto". Asensi agregó que "seguiremos expandiendo el nombre de la Agrupació, trataremos de progresar y mejorar, pero estamos dispuestos a trabajar. Siempre serás bien recibido en la Agrupació. Las puertas las tienes abiertas".

Asensi, con un discurso integrador y moderno, agregó que "no me da miedo la responsabilidad porque durante mi vida he sido sometido a muchas presiones. Los baches o contratiempos no nos condicionarán. Las presiones no nos van a influir ni a disminuir las ganas de trabajar que tenemos. No hemos entrado para desmantelar nada. Sabemos lo que queremos para esta Agrupación, que es de jugadores y jugadoras, a las que apoyaremos al cien por cien para lo que necesiten".

También dijo que "me comprometo a cambiar la generación pasada. Hay que saber conectar con gente nueva, gente joven para que nos ayude. Tenemos que ir de la mano del club, del presidente. La Agrupación es club y la Agrupación siempre estará a su lado. Todos tenemos el ADN del Barça. El club sabe que puede contar con nosotros a morir. Nuestro presidente es la máxima autoridad".

Para Asensi, él y su equipo, "tenemos que tener la mente abierta, buscar intereses que beneficien a la Agrupación. Hay que hacer cosas novedosas, aprovechar las nuevas tecnologías. Lo importante es ayudar a los compañeros. Tenemos que ponernos a la altura del club. Si el Barça es el mejor club del mundo, la Agrupación también debe ser la mejor del mundo. La Agrupación debe oírse en todos lados. Hay que ir de la mano del club.

Finalmente, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cerró el acto asegurando que "es un honor estar aquí porque después de 20 años se produce un cambio histórico en la Agrupació". Agradeció a Alfonseda el trabajo realizado y el proceso de transición "modélico". Dio la enhorabuena a Asensi por la elección y le deseó que alcance "todos los objetivos que se ha propuesto junto a tu equipo, queremos que promuevas el barcelonismo allá donde vayáis".

Definió a Asensi como un "centrocampista con llegada", como Gavi y Pedri el pasado domingo en la Supercopa de España. Y agregó: "Levantaste la Recopa de Basilea, lo diste todo y tienes nuestro reconocimiento. Fuiste un luchador como jugador y lucharás ahora como presidente de la Agrupació. Has realizado un discurso integrador porque el club necesita unidad máxima en estos momentos. También ha sido un discurso moderno y, desde el club, tendrás todo el soporte que te podamos dar".

La candidatura de Asensi cuenta con una extensa lista de exjugadores barcelonistas de distintas épocas como Miguel Reina, José Joaquín Albaladejo, Óscar Arpón, David Almazán, Pitu Comadevall, Pere Valentí Mora, Julio Alberto Moreno, Antoni Olmo, Félix Palomares, Marcial Pina, Manuel Tomé, Esteban Vigo o Rafa Zuviría.

Capitán azulgrana

Juan Manuel Asensi fichó en el verano de 1970 por el FC Barcelona procedente del Elche y defendió la camiseta del primer equipo barcelonista hasta enero de 1980, acumulando un total de 398 partidos (103 goles). Fue capitán del equipo y ganó cinco títulos: Copa (1970-71 y 1977-78), Finalísima de Ferias (1971), Liga (1973-74) y Recopa (1978-79).

Asensi, natural de Alicante (23 de septiembre de 1949) siguió su carrera futbolística en México, pasando por las filas del Puebla (1981) y Oaxtepec (1982). Tras colgar las botas, fue uno de los fundadores de la escuela futbolística TARR. El FC Barcelona le tributó un partido de homenaje en el Camp Nou el 24 de mayo de 1981.